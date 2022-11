Giornata mondiale del diabete: screening gratuito all'ospedale di Pontedera

In occasione della Giornata mondiale del diabete, lunedì prossimo, 14 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, gli specialisti del servizio di diabetologia dell'ospedale 'Lotti' di Pontedera saranno nell'atrio dell'ospedale per effettuare uno screening gratuito del diabete, sia attraverso la misurazione della glicemia sia attraverso interviste e questionari sul rischio di sviluppo della malattia. Il personale della diabetologia sarà a disposizione per fornire informazioni e consigli su un corretto stile di vita, sull'esercizio fisico e sull'alimentazione.