Screening gratuito sull'epatite C alle Misericordie Pisane: luoghi e orari

Le Misericordie Pisane lanciano in collaborazione con la Regione Toscana la campagna di screening gratuito per la ricerca Hcv. L'epatite C è una malattia del fegato, l'infezione spesso decorre senza sintomi per anni, ma con il passare del tempo può causare un danno progressivo con gravissime conseguenze. La diagnosi precoce è decisiva per la completa guarigione. Possono fare il test tutte le persone residenti in toscana nati tra il 1969 ed il 1989: sono 16 le strutture pisane attive.

Non è necessaria la prenotazione, basta recarsi in una delle Misericordie in elenco nei giorni ed orari indicati ed effettua il test.

Misericordia di Latignano - martedì dalle 11 alle 13

Misericordia di Montecalvoli - martedì e giovedì dalle 17 alle 19

Misericordia di Pisa - primo, secondo e terzo lunedì del mese dalle 9 alle 12

Misericordia di Ponsacco - martedì 16.30-18.30 giovedì 10.30-12.30

Misericordia di Pontedera - martedì 10-12

Misericordia di Vicopisano - primo terzo e quinto sabato del mese dalle 9 alle 12

Misericordia di Volterra - sabato dalle 16 alle 19