Salute: screening mammografico gratuito a Cascina

'Prevenire è vivere' è lo slogan utilizzato dalla Conferenza delle Donne Democratiche di Pisa per promuovere un percorso di sensibilizzazione per lo screening mammografico precoce. Per questo sabato 7 maggio, dalle 15 alle 19, in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Cascina sarà effettuato un intervento di screening mammografico a favore delle donne che si presenteranno, previa prenotazione al 335-8772580. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Cascina, è totalmente gratuita e volta a promuovere una sensibilizzazione, nelle donne e nelle istituzioni, ad azioni preventive a tutela della salute di genere. La prevenzione secondaria rappresenta infatti uno dei momenti fondamentali per la lotta contro il tumore al seno. A seconda dell’età, sottoporsi a una mammografia periodica riduce la mortalità fino al 40%.





“Come donne democratiche - spiegano le organizzatrici - siamo consapevoli dell’importanza della diagnosi precoce e delle politiche sanitarie di genere, per questo abbiamo organizzato, a partire dal mese di marzo in alcuni comuni della provincia di Pisa, uno screening sanitario gratuito al fine di incentivare la prevenzione anche nelle giovani donne”.L’iniziativa nasce per promuovere lo screening mammografico anche in età più giovane, dato che spesso le donne sono più sensibili al tema solo quando arriva la lettera della Regione dopo i 50 anni. Nella fascia 45-49, invece, spesso non si è a conoscenza della gratuità dell’esame. “Come Pubblica Assistenza - spiega la presidente Anna Maria Paci - forniremo il supporto all’iniziativa mettendo a disposizione i macchinari per un importante esame di prevenzione per le donne. Abbiamo sposato subito la proposta che ci è arrivata dalla Conferenza delle Donne Democratiche di Pisa per la prevenzione di patologie specifiche nella salute delle donne”.