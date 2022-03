Anche l'Aoup in prima fila nella Settimana mondiale del glaucoma

In occasione della Settimana mondiale del glaucoma, l’Aoup e l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Pisa organizzano due giorni di screening oculistici gratuiti e una campagna di sensibilizzazione alla conoscenza di questa patologia grazie all’impegno dell’Unità operativa di Oculistica universitaria diretta dal professore Michele Figus e considerata un centro di riferimento nazionale per la cura del Glaucoma.

Quindi già stamani, mercoledì 9 marzo, e anche domani, 10 marzo, dalle 10 alle 16, in piazza XX Settembre davanti al Comune di Pisa, un camper attrezzato con strumenti diagnostici sarà a disposizione di tutti i cittadini che vorranno sottoporsi ad un controllo oculistico. Il glaucoma è oggi la seconda causa di cecità nel mondo e si stima che in Italia circa un milione di persone siano affette da questa malattia ma che la metà di esse non ne sia a conoscenza. Infatti il glaucoma, detto anche il ladro silenzioso della vista, non presenta sintomi se non una volta giunti ad una fase avanzata della patologia, con la conseguente riduzione irreversibile del campo visivo. Pertanto, una diagnosi precoce e l'esecuzione di screening periodici assumono un’ importanza fondamentale. Questa iniziativa può aiutare molti cittadini pisani a fare uno screening gratuito in un momento storico come quello attuale che ha visto, a causa della pandemia, una generale riduzione dei controlli periodici da parte delle persone, soprattutto quelle più fragili.