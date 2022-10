Screening cognitivo e visite dermatologiche gratuiti al Centro Memento

Una giornata di screening, esami e visite gratuite dedicate alla cittadinanza. Si svolgerà giovedì 27 ottobre la nuova iniziativa del centro di neuroriabilitazione Memento, inaugurato un anno fa e successivamente dedicato alla memoria di Gianna Gambaccini, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa.

“A quasi un anno dall'apertura del nuovo centro e dopo cinque appuntamenti che hanno visto un ottimo riscontro torniamo a offrire una giornata interamente dedicata alla prevenzione e all'informazione sulle malattie nella nostra struttura di Ospedaletto - spiega Antonio Melani, responsabile Area amministrativa del Gruppo Memento - anche in questa occasione sarà possibile accedere a una serie di esami e test davvero importanti per la prevenzione delle malattie legate alla perdita cognitiva per avanzamento d'età o per traumi, attraverso lo screening cognitivo a cura dei dottori Alfonso D'Apuzzo ed Emanuele Colombini, specializzati in psicologia, psicoterapia e neuroriabilitatazione. Per la prima volta sarà possibile prenotare anche uno screening gratuito per le visite dermatologiche, grazie alla disponibilità della dottoressa Anna Maria Lodeserto”.

“Questo è il sesto appuntamento che il Centro Memento organizza per favorire la prevenzione, onorando così la memoria della dottoressa Gianna Gambaccini, indimenticabile medico e assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa a cui è intitolato il nostro Centro”.

Le visite si svolgeranno giovedì 27 ottobre presso il Centro Memento, in via Ferraris 10 a Ospedaletto (Pisa). Le visite cognitive sono disponibili dalle ore 9.30 alle 18, mentre le visite dermatologiche dalle ore 14 alle 18. Per tutti gli esami è necessaria la prenotazione al numero di cellulare 3316889241.