Salute: oltre 200 visite ginecologiche e pap test all'open week a Pontedera

Quasi 100 visite ginecologiche sono state effettuate all’ospedale 'Lotti' di Pontedera durante la settimana dedicata alla salute della donna, che si è svolta dal 17 al 22 aprile, grazie alla Open week promossa dalla Fondazione Onda attraverso la rete degli ospedali 'Bollino rosa', di cui fa parte anche quello di Pontedera.

Per la precisione sono state 99 le donne a cui dottoresse, infermiere e ostetriche del reparto di Ostetricia e ginecologia di Pontedera e dei consultori pisani hanno fatto una visita ginecologica gratuita, a cui occorre aggiungere 128 pap test della cervice uterina. La lista dei pap test è stata inoltrata alla segreteria screening oncologico dell’AUSL Toscana nord ovest per tutti i controlli di routine e, eventualmente, per una presa in carico nel percorso prevenzione.

A esprimere la propria soddisfazione sono Barbara De Santi, coordinatrice infermieristico ostetrica dell’Area materno infantile dei consultori della Provincia di Pisa, Martina Liut e Roberta Tana, rispettivamente direttrice e ginecologa della struttura di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Pontedera, di cui la dottoressa Tana è referente per il progetto Fondazione Onda.

“L’iniziativa ha riscosso grande successo - dicono - ed è stata fondamentale per recuperare al percorso di prevenzione molte donne che per vari motivi non avevano potuto rispondere alle lettere in cui erano invitate a fare i test di screening. Abbiamo visitato donne di tutte le età, dai 18 anni in su, risposto alle loro domande, fornito consigli e chiarito dubbi. Le domande più frequenti hanno riguardato le misure di prevenzione da adottare se si è in età fertile oppure a cosa occorre porre attenzione quando si raggiunge la menopausa”.

Lo screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero è rivolto alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni. L’Azienda USL Toscana nord ovest, dal 1 marzo scorso, ha istituito il numero unico per avere informazioni sugli screening relativi a pap test e hpv test (utili per prevenire il tumore della cervice uterina), alle mammografie (per prevenire il tumore del seno) e alla ricerca del sangue occulto nelle feci (per prevenire il tumore del colon retto). Il numero da comporre è lo 0585 498004, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.