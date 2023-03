Una giornata di visite gratuite al centro Memento di Ospedaletto

Una nuova giornata di visite, screening ed esami a disposizione della cittadinanza. Si svolgerà martedì 4 aprile il prossimo appuntamento organizzato dal centro di neuroriabilitazione Memento, inaugurato nell'ottobre 2021 e successivamente dedicato alla memoria di Gianna Gambaccini, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, Farmacia Farneti e Acustica Umbra.

?A più di un anno dall'inaugurazione del nuovo centro e dopo un 2022 che ci ha visto protagonisti di numerosi appuntamenti vogliamo proseguire la nostra campagna ai fini di una corretta informazione e un'attenta prevenzione sui temi della salute nella nostra struttura di Ospedaletto - spiega Antonio Melani, responsabile Area di Prevenzione del Gruppo Memento - anche in questa occasione sarà possibile accedere a una serie di esami e test davvero importanti per la prevenzione delle malattie, attraverso le seguenti attività gratuite: screening per la prevenzione di problematiche legate al decadimento cognitivo e al mantenimento della memoria, a cura dei dottori Alfonso D'Apuzzo ed Emanuele Colombini, specializzati in psicologia, psicoterapia e neuroriabilitatazione, screening podologico a cura del dottor Matteo Marchetti e l'esame audiometrico con rilascio della certificazione per il controllo dell'udito, a cura di Acustica Umbra. Sarà possibile effettuare anche la misurazione della densitometria ossea, a cura della Farmacia Farneti, per questo esame è necessario un contributo di 10 euro?.

Le visite si svolgeranno presso il Centro Memento, in via Galileo Ferraris 10 a Ospedaletto (Pisa). Per tutti gli esami è necessaria la prenotazione al numero di cellulare 3316889241.