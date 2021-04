Visite gratuite e incontri a Pisa per la Giornata nazionale della salute della donna

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione dell’(H)Open Week dal 19 al 25 aprile. Negli ospedali del network Bollini rosa, che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica una settimana alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. L'Aoup partecipa con numerose iniziative.

Attraverso i circa 180 ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e violenza sulla donna.

Dal 6 aprile sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto.

Incontri virtuali aperti alla popolazione

19 aprile dalle 9 alle 11

Presentazione del Centro Clinico di proctologia e pavimento pelvico

Ulteriori Informazioni: Presentazione dei professionisti e delle attività del centro.

Luogo / Sede: il link verrà comunicato al momento della prenotazione

Prenotazione obbligatoria al numero: 050993123 dalle 10 alle 12 oppure inviare mail proctopelvi@ao-pisa.toscana.it .

20 aprile dalle 11 alle 12

Conoscere e proteggere la fertilità

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo e-mail: fecondazioneassistita@ao-pisa. toscana.it

Al momento della prenotazione saranno fornite tutte le informazioni necessarie per il collegamento.

L’incontro on line si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare tutti i cittadini sul ruolo della fertilità nella loro vita, sulla sua durata e su come proteggerla evitando comportamenti che possono metterla a rischio

20 aprile dalle 15:30 alle 16:30

Diabete e gravidanza: l’importanza della pianificazione preconcezionale

Prenotazione obbligatoria al numero: 050992663 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12).

L’incontro si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare le mamme in attesa e le donne che intendono pianificare una gravidanza, in particolare se sono già affette da diabete oppure se hanno fattori di rischio (familiarità di primo grado, età superiore ai 35 anni, sovrappeso, obesità, provenienza da Paesi ad alta incidenza diabetica- Nord Africa e Sud-Est Asiatico ,…).

20 aprile dalle 15 alle 16

La radioterapia nei tumori femminili: mammella e tumori genitali

Link per il collegamento: google meet

Prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo: ma.mancino@ao-pisa.toscana.it

Due medici della radioterapia illustreranno alle pazienti interessate il ruolo della radioterapia nella cura dei tumori femminili (mammella e tumori dei genitali), rimanendo a disposizione per tutte le eventuali domande del caso.

22 aprile dalle 10:30 alle 12:30

La pubertà: quando e come

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo: ped.endo.pisa@gmail.com

Ulteriori Informazioni: L'incontro virtuale avverrà sulla piattaforma Teams. Al momento della prenotazione verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per accedere.

La pubertà è un evento fondamentale nella vita di una persona in quanto rappresenta il momento di attivazione dell’asse riproduttivo con acquisizione degli caratteri sessuali secondari, raggiungimento della statura adulta, del picco di maturazione ossea e modificazioni delle capacità di pensiero. Alterazioni del fisiologico processo di sviluppo puberale possono pertanto avere importanti ripercussioni sia dal punto di vista fisico e riproduttivo in età adulta sia quello psicointellettivo.

23 aprile dalle 14:30 alle15:30

L’importanza dell’acido folico nella prevenzione delle malformazioni fetali

Prenotazione obbligatoria al numero: 050992663 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12)

Al momento della prenotazione verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per accedere sulla piattaforma scelta.

L’incontro on line si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare le donne che intendono pianificare una gravidanza, sull’importanza della supplementazione di acido folico per la prevenzione delle malformazioni fetali.

Visite/Consulenze in remoto

20 aprile dalle 14 alle 16

Colloquio multidisciplinare (su piattaforma Zoom) con proctologo, urologo, uroginecologo, riabilitatore del pavimento pelvico

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo proctopelvi@ao-pisa.toscana.it . Per email, dietro richiesta, verranno fornite indicazioni sulla piattaforma e le modalità di accesso.

Valutazione indicata in pazienti affette da prolassi complessi (rettale, vaginale, vescicale), da disturbi da incontinenza (anale, urinaria), disturbi della defecazione e della minzione.

22 aprile dalle 8 alle 10 e dalle 13 alle 18:30

Consulenza con pediatra endocrinologo su piattaforma Teams o Skype

Prenotazione obbligatoria a: 050992740 /ped.endo.pisa@gmail.com (telefonare il lunedì, martedì, mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17).

Visite/Consulenze in presenza

19 aprile dalle 14 alle 17:30

Consulenza/colloquio proctologico e infettivologico per HPV e Malattie sessualmente trasmissibili

Ospedale Cisanello - Edificio 30 - Centro Clinico Pavimento pelvico - percorso I - Area ambulatoriale 17

Prenotazione obbligatoria al numero 050.993123 dalle 10 alle 14.00. Le prenotazioni avverranno in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Le lesioni HPV correlate sono tra le patologie più diffuse tra le malattie sessualmente trasmesse (STD). Conoscere i rischi connessi alla possibilità di sviluppare neoplasie associate ai ceppi HPV d alto rischio, fa parte del percorso di prevenzione e di salute pubblica.

20 e 22 aprile, dalle 10 alle 13

Visita cardiologica per donne dai 18 anni in su, munite di eventuale documentazione clinica personale (precedenti ricoveri, esami sangue, esami strumentali). Prima della visita cardiologica sarà eseguito elettrocardiogramma.

Ospedale Santa Chiara - edificio 12 - primo piano - stanza 54

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo: ed.12openweek@ao-pisa.toscana. it (inviare mail di prenotazione dal 12 al 17 aprile. Gli appuntamenti saranno forniti in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Il servizio è rivolto alle donne per la valutazione e stratificazione del rischio cardiovascolare, lo screening delle comorbidità (Diabete, Dislipidemie, Obesità, Ipertensione Arteriosa) e la prevenzione primaria e secondaria della malattia cardiovascolare. L’anamnesi e la visita specialistica permetteranno di approfondire il grado di consapevolezza e di conoscenza della malattia cardiovascolare e delle comorbidità, di evidenziare la presenza di fattori di rischio cv e/o le manifestazioni cliniche degli stessi, di consigliare un percorso diagnostico ed una terapia medica, qualora necessari.

22 aprile dalle 9 alle 11:30

Visite nutrizionistiche (a digiuno da almeno 2 ore. Portare esami ematochimici recenti, risalenti a non oltre 6 mesi addietro. Durante la visita verrà eseguita la valutazione della composizione corporea)

Ospedale Santa Chiara - edificio 12 - piano terra - stanza 51

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo: ed.12openweek@ao-pisa.toscana. it (prenotazioni dal 12 al 17 aprile, appuntamenti in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili).

22 aprile dalle 11 alle 13

Visita psichiatrica specifica per i quadri psicopatologici nelle età della donna

Ospedale Santa Chiara - edificio 4 - Psichiatria 2 - primo piano

Prenotazione obbligatoria: 050992965 (in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili)

23 e 24 aprile dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18

Visita/consulenza di endocrinologia pediatrica

Ospedale Santa Chiara - edificio 1 - 1° piano - stanza 32

Prenotazione obbligatoria: 050992740 / ped.endo.pisa@gmail.com (per informazioni telefonare il lunedì, martedì e mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17).

23 aprile dalle 9 alle 13

Visita psichiatrica

Ospedale Santa Chiara - edificio 4 - Psichiatria - piano terra

Prenotazione obbligatoria al numero 050992642 (fino a esaurimento dei posti disponibili)