Tumore al seno: in Aoup visite gratuite di chirurgia ricostruttiva

In occasione dell’Ottobre rosa, il mese dedicato alla prevenzione femminile, mercoledì 20 ottobre si celebrerà il Bra Day 'Libera di scegliere', una giornata Internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria, che nasce per sensibilizzare e informare le donne sulle possibilità che offre la chirurgia plastica per ricostruire una mammella dopo l’asportazione del tumore al seno. Una donna informata è una donna consapevole delle proprie scelte.

Il Centro senologico dell’Aoup (Edificio 6, Ospedale Santa Chiara) aderirà all'iniziativa come da programma allegato, organizzando visite gratuite di chirurgia ricostruttiva (Chirurgia plastica, Psicooncologia e Fisioterapia) dalle 9.30 alle 11 al piano terra dell’Edificio 6 (fino a esaurimento dei posti disponibili – per prenotazioni telefonare al numero 050/992729 – per l’accesso è richiesto il Green Pass).

Dalle 10.30 alle 12.30, invece, in Aula ex Oculistica (sempre all’Edificio 6) ci sarà il collegamento video con 30 Breast Unit italiane con il seguente programma:

- La ricostruzione mammaria

- Testimonianze di pazienti

- Domande e risposte con gli specialisti.