Settimana mondiale tiroide: il 30 maggio visite gratuite in Pediatria

In occasione della Settimana mondiale della tiroide l’Unità operativa di Pediatria dell’Aoup diretta da Diego Peroni aderisce alle iniziative con l’Ambulatorio di patologia tiroidea (responsabile, la pediatra Nina Tyutyusheva) che offrirà consulenze, visite e ecografie tiroidee gratuite a bambini e adolescenti nell’Edificio 1 del Presidio ospedaliero di Santa Chiara nella giornata del 30 maggio.

I genitori interessati potranno inviare una email all’indirizzo ped.endo.pisa@gmail.com specificando nell’oggetto 'Settimana mondiale della tiroide' e indicando l’età del ragazzo/a e per quale sintomatologia o storia clinica si richiede l’esame. I posti disponibili sono limitati, ma sarà fatto tutto il possibile per soddisfare tutte le richieste pervenute.



“I minori con malattia cronica - spiega Peroni, ordinario di Pediatria all’Università di Pisa - rappresentano oggi un problema di rilevante importanza. Dati Istat indicano che circa l'8-10 % degli adolescenti italiani risulta affetto da almeno una patologia cronica, di più o meno grave entità. In quest’ottica si inserisce anche il problema delle patologie croniche della tiroide, già presenti a partire dall’età neonatale che, precocemente individuate con apposito sistema di screening, necessitano poi di un costante follow-up. Nelle età successive stanno poi emergendo le patologie tiroidee dovute a fenomeni autoimmuni, spesso associate anche a altre condizioni croniche (celiachia, diabete mellito, sindrome di Turner o Down) oppure in bambini e adolescenti guariti da patologie oncologiche così come non è di raro riscontro nei minori la patologia nodulare tiroidea, tutto questo grazie anche al maggior numero di indagini che si effettuano oggi rispetto al passato”.