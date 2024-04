Open week sulla salute della donna: consulenze e visite gratuite negli ospedali di Pontedera e Volterra

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda ETS organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Gli ospedali del network Bollino Rosa aderenti all’iniziativa offrono una settimana di servizi gratuiti come visite, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati.

Tra le strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa c’è anche l’ospedale 'Lotti' di Pontedera, con varie iniziative in integrazione anche con l’ospedale di Volterra.

Dal 18 al 22 aprile (dalle ore 15 alle 18) sono previste visite ginecologiche agli ambulatori al primo piano dell’ospedale, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail roberta.tana@uslnordovest. toscana.it

Il 18 aprile dalle 14 alle 16 nell’atrio dell’ospedale 'Lotti' è previsto un incontro, ad accesso libero, sulla promozione dello screening cervicale.

Sempre il 18 aprile, dalle ore 9 alle 11, nella sezione di Ginecologia dell’ospedale 'Santa Maria Maddalena' di Volterra, sono previste consulenze sulla contraccezione gratuita (senza prenotazione).

Il 19 aprile, dalle 14 alle 16, nella sezione di Ginecologia dell’ospedale di Volterra, è prevista un’iniziativa sulla promozione dello screening cervicale (senza prenotazione).

Il 20 aprile dalle 15 alle 17.30 nell’atrio dell’ospedale 'Lotti' sono programmati colloqui e consulenze in presenza sul percorso nascita e allattamento e sulle prime cure neonatali (senza prenotazione).

Ancora il 20 aprile dalle 10 alle 13 negli ambulatori ginecologici al primo piano dell’ospedale 'Lotti' si svolgerà una consulenza su pavimento pelvico ed educazione alla sessualità in gravidanza, con prenotazione al numero telefonico 0585/498498.

Il 22 aprile, dalle 14.45 alle 16.45, negli ambulatori di Senologia al primo piano del 'Lotti', saranno possibili visite senologiche, con prenotazione al numero telefonico 0587/273463.

Il 22 aprile, dalle 11 alle 13, nella sezione di Ginecologia dell’ospedale di Volterra, sono previsti colloqui e consulenze con la psicologa (senza prenotazione).

Il 23 aprile, dalle 14 alle 16, sempre nella sezione di Ginecologia di Volterra, sono programmati ulteriori colloqui e consulenze con la psicologa (senza prenotazione).

Infine, il 24 aprile dalle 15 alle 17, negli ambulatori di Senologia al primo piano del 'Lotti', saranno nuovamente garantite visite senologiche, con prenotazione al numero telefonico 0587/273463.

Sono intanto già consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazione di date, orari e modalità di prenotazione. E' quindi possibile selezionare la zona di interesse per visualizzare le attività erogate.