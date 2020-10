Campagna Nastro Rosa Lilt: visite senologiche gratuite contro il tumore al seno

Come ogni anno la LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, promuove la campagna del Nastro Rosa, per diffondere al massimo gli screening e le buone pratiche per prevenire e sensibilizzare la popolazione nei confronti del tumore al seno. A Pisa, come evento proposto dalla LILT sezione provinciale in collaborazione con l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa Gianna Gambaccini, saranno illuminate di rosa le Logge dei Banchi da giovedì 29 a sabato 31 ottobre.

Grazie alla Campagna Nastro Rosa della LILT, per tutto il mese di ottobre, sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le associazioni provinciali LILT e i circa 400 ambulatori attivi sul territorio nazionale, dove si daranno anche consigli, trovare materiali informativi e l’opuscolo dedicato, nonché partecipare alle molte iniziative che ogni LILT Provinciale sta preparando.

Per farlo è necessario prenotarsi al numero verde SOS LILT 800 998877, dove si possono anche ottenere informazioni e indicazioni riguardo le proprie necessità. A Pisa è possibile rivolgersi presso gli ambulatori della Sede LILT in Via C. Abba 3, alla segreteria: 050-830684.