Notte di Halloween? Ecco gli appuntamenti da brivido a Pisa e provincia Qualche consiglio per la sera più paurosa dell'anno tra feste, cene con delitto e borghi infestati

La notte più spaventosa dell'anno sta arrivando. Stiamo parlando di Halloween, ovviamente, una delle feste più amate da grandi e piccini. Chi può resistere alle atmosfere da brividi tra storie paurose, misteri irrisolti e travestimenti spaventosi? E in provincia di Pisa non mancano le occasioni per immergersi in una festa di Halloween con i fiocchi. Ecco qualche consiglio per la notte di lunedì 31 ottobre.

È in arrivo una delle feste di Halloween più amate di sempre: 'I vicoli del terrore' a Lorenzana. Un appuntamento da brivido nella sera più spaventosa dell'anno, quando scenderanno dalle tenebre vampiri, zombie e mostri per invadere l'intero borgo. Musica, food truck e tantissimo intrattenimento: da Jack'O, il fantasma di Halloween, al tunnel della paura, dalla sala delle torture alla vedova nera. E ancora il circolo delle streghe, Dracula, la Dama Fantasma e tanti spettacoli. Non mancherà la musica per ballare e divertirsi in allegria.

Una serata al meraviglioso Borgo degli Aranci con la migliore trama da brivido, ideata dallo scrittore pisano David Giuntoli, tra ottimo cibo e un mistero da risolvere. Tutto inizia con una casa isolata in mezzo al bosco, un gruppo di amici e la notte di Halloween...a San Giuliano Terme servono i migliori detective per fare luce sul caso apparentemente inspiegabile.

Terricciola borgo infestato con l'Halloween Party. Street food, spettacoli a non finire e uno spaventoso tunnel dell'orrore. E non mancherà la musica, con il dj set by Dj Citi. Una serata in perfetto stile Halloween per divertirsi in compagnia.

Per chi invece vuole scatenarsi sulla pista, al Penelope Sexy Disco di Pontedera ritorna il party horror più sexy dell’autunno: Halloween Night, autentico mix di sensualità, paura e trasgressione. E ci sarà anche il premio per la maschera più spaventosa della serata!

Il Borgo di Montecatini per la sera di Halloween si animerà con artisti di strada che coinvolgeranno il pubblico con spettacoli di fuoco: fachiri, giocolieri, trampolieri, circensi ed acrobati creando atmosfere da brividi. L'appuntamento comincia con un bel trucca bimbi e giochi per i più piccoli. A seguire gli artisti di strada.

