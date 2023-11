Corona dell'Avvento: significato, storia e usanze della tradizione

La Corona dell'Avvento è un elemento intrinseco nel periodo natalizio, pieno di significato e tradizione, che ci accompagna durante il mese di dicembre fino alla vigilia di Natale. Abete, agrifoglio, la composizione della corona, le decorazioni natalizie e le quattro candele, sono tutti elementi fondamentali per la realizzazione di questo oggetto simbolico.



Significato



La Corona dell'Avvento rappresenta il cammino di attesa e preparazione al Natale. Le quattro candele, posizionate sulla corona, simbolizzano le quattro settimane dell'Avvento, e vengono accese una alla volta in ogni domenica che precede il Natale. Ogni candela ha un significato preciso: la prima rappresenta la speranza, la seconda la pace, la terza la gioia e l'ultima l'amore. La luce delle candele diventa sempre più intensa avvicinandosi al Natale, a simboleggiare l'arrivo di Gesù, luce del mondo.



Storia



La tradizione della Corona dell'Avvento affonda le sue radici nella cultura germanica. Era usanza di questo popolo, durante il crudo inverno, accendere delle candele e posizionarle su una ruota, per invocare il ritorno della primavera e della luce. Questo rito pagano fu successivamente 'cristianizzato' nel Medioevo, trasformandosi in quello che oggi conosciamo come Corona dell'Avvento. Il verde dell'abete e dell'agrifoglio, componenti principali della corona, simboleggiano l'eternità e la vita che perdura, mentre il cerchio della corona rappresenta l'amore di Dio, senza inizio né fine.



Usanze della tradizione



La composizione della Corona dell'Avvento è un momento di condivisione e di unione familiare. Solitamente, si utilizza una base di rami di abete o di agrifoglio, ai quali si aggiungono decorazioni natalizie come pigne, stelle, fiocchi e naturalmente le quattro candele. In alcune regioni italiane è tradizione aggiungere anche frutti, come mele o arance, per simboleggiare l'abbondanza. Ogni Domenica dell'Avvento, si accende una candela, alcuni accompagnando il gesto con la lettura di un brano del Vangelo, una preghiera o un canto natalizio.



Questa tradizione ci aiuta a vivere intensamente il periodo di attesa del Natale, a rallentare il ritmo frenetico della vita quotidiana e a riflettere sul vero significato di questo periodo dell'anno. La Corona dell'Avvento è quindi un simbolo potentemente evocativo, un ponte tra passato e presente che ci connette alle nostre radici e alle nostre tradizioni. Il suo significato e la sua storia ci ricordano che anche nei momenti più bui, c'è sempre una luce che ci guida, una speranza di rinnovamento e di gioia.



L'Angolo del fiore Pisa è pronto a consigliarti la Corona dell'Avvento perfetta per te, con decorazioni e profumi che rispecchiano al meglio la tua personalità. E' un invito a rallentare, a riscoprire la bellezza della condivisione e dell'attesa, a vivere il Natale e il periodo dell'Avvento con consapevolezza e gratitudine.