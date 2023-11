Il crisantemo: storia e cultura nel mondo

La 'Ricorrenza dei Defunti' è un momento di profonda riflessione, in cui si ricordano coloro che ci hanno lasciato. È un momento in cui si celebra la vita e si omaggiano i defunti. Uno degli elementi più significativi di questa ricorrenza è il crisantemo, noto anche come il 'fiore dei morti'. In questo articolo, esploreremo la storia del fiore crisantemo, perché è associato ai defunti, la coltivazione dei crisantemi e la cultura del fiore crisantemo nel mondo.



Storia del fiore crisantemo

Il crisantemo è un fiore originario dell'Asia e del nord-est dell'Europa. Il nome 'crisantemo' deriva dai termini greci 'chrysos' che significa oro, e 'anthemon' che significa fiore, riferendosi al colore originario di questo fiore. In Cina, dove il crisantemo è stato coltivato per la prima volta oltre 2500 anni fa, il fiore è considerato uno dei quattro nobili tra i fiori cinesi, insieme a prugna, orchidea e bambù.



Perché è il fiore associato ai defunti

Il crisantemo è diventato il fiore associato ai defunti in Europa nel XIX secolo. Questa associazione nasce principalmente da usanze e tradizioni cattoliche. In particolare, in Italia, il crisantemo viene utilizzato per decorare le tombe durante la commemorazione dei defunti, celebrata il 2 novembre. Questo fiore, con le sue diverse varietà e colori, rappresenta la vita, la morte e la rinascita, ed è per questo che viene utilizzato in queste occasioni.



Tipi di crisantemi e coltivazione

Esistono migliaia di varietà di crisantemi, che variano per forma, dimensione, colore e periodo di fioritura. Alcuni dei tipi più comuni includono il crisantemo a palla, il crisantemo a margherita, il crisantemo a ragno e il crisantemo a pompon. La coltivazione dei crisantemi richiede attenzione e cura. Preferiscono il pieno sole e un terreno ben drenato. Inoltre, per promuovere una fioritura abbondante, i crisantemi dovrebbero essere potati regolarmente.



Cultura del Fiore Crisantemo nel Mondo

La cultura del fiore crisantemo varia notevolmente in tutto il mondo. In Cina, il crisantemo è associato alla longevità e alla vita eterna, ed è un elemento comune nelle celebrazioni dell'autunno. In Giappone, dove il crisantemo è il fiore nazionale, si celebra addirittura un 'Festival dei Crisantemi'. Invece, in Francia e in Italia, il crisantemo è strettamente associato alla morte e viene utilizzato principalmente per le commemorazioni funebri. In questo articolo abbiamo scoperto che il crisantemo è un fiore che ha un profondo significato culturale e simbolico. Che sia un simbolo di vita, morte o rinascita, il crisantemo continua a essere un fiore significativo in molte culture. Durante la 'Ricorrenza dei Defunti', quando accendiamo una candela per i nostri cari che se ne sono andati, il crisantemo ci ricorda la bellezza della vita, la tristezza della morte e la speranza della rinascita.