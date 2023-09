Le regine di settembre: la pianta della Veronica

Origine e Leggenda

Le Veronica, o 'occhi della Madonna', come sono spesso chiamate in Italia, sono piante ornamentali estremamente popolari che fioriscono in settembre, guadagnandosi così il titolo di 'Regine di Settembre'. Le Veronica appartengono alla famiglia delle Plantaginaceae e sono originarie delle zone temperate dell'Emisfero Nord, in particolare dell'Europa e dell'Asia. Il nome Veronica deriva dal latino e significa 'vera icona', un riferimento alla leggenda cristiana di Santa Veronica, che avrebbe asciugato il volto di Cristo con un panno durante la sua salita al Calvario, lasciando impressa la sua immagine. Molte sono le leggende che circondano questa pianta. In alcune culture, si crede che la Veronica abbia poteri protettivi e che porti fortuna. In Irlanda, ad esempio, si pensa che mettere una pianta di Veronica sotto il cuscino possa proteggere dal male e assicurare sogni piacevoli.



Cura e Mantenimento

La cura e il mantenimento della pianta della Veronica richiedono un po' di attenzione, ma i risultati sono sicuramente gratificanti. Questa pianta ama il sole, quindi è importante garantirle un'esposizione alla luce adeguata. Tuttavia, può tollerare anche l'ombra parziale, purché non sia troppo densa. La Veronica preferisce i suoli ben drenati e moderatamente fertili. Durante la stagione di crescita, è importante annaffiare la pianta con regolarità, ma senza esagerare, per evitare il ristagno d'acqua che potrebbe causare il marciume radicale. In primavera, è consigliabile effettuare una potatura leggera per favorire la ramificazione e la fioritura. È anche possibile dividere le piante più vecchie per stimolare la loro crescita e ottenere nuove piante.



Esistono diverse tipologie de le Veronica, ciascuna con le sue caratteristiche uniche. Alcune delle più comuni includono la Veronica spiccata, noto per i suoi fiori a spiga di colore blu o viola; la Veronica chamaedrys, con i suoi fiori blu brillante e foglie a forma di cuore; e la Veronica officinalis, una pianta perenne che produce fiori di colore rosa o lilla. Ogni tipologia di pianta ha le sue esigenze specifiche in termini di esposizione alla luce, tipo di terreno e cura, quindi è importante informarsi prima di scegliere quale Veronica coltivare nel proprio giardino o balcone. La pianta della Veronica, con la sua varietà di forme, colori e dimensioni, è quindi una scelta eccellente per chi desidera aggiungere un tocco di bellezza e colore al proprio spazio verde. Che sia per il suo aspetto affascinante, per la sua resistenza o per le sue leggende, la Veronica merita sicuramente il titolo di 'Regina di Settembre'.