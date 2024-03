Mimosa: la protagonista della Festa della donna, ecco perchè

La mimosa è un simbolo che anticipa l'arrivo della primavera, con i suoi vivaci colori e la sua fioritura a fine febbraio, ci consente di dire addio alle tonalità grigie e nebbiose dell'inverno. Ma quale è il significato del fiore della mimosa? Perché è considerata il fiore della festa delle donne? Queste sono solo alcune delle domande che spesso ci troviamo a rispondere in prossimità di questa celebrazione. Prima di tutto, dobbiamo dirvi che la mimosa è un'acacia australiana, un arbusto che in Italia ha trovato il terreno ideale per crescere spontaneamente e che ci incanta con la sua fioritura giallo delicato ogni anno. I suoi ramoscelli sono quelli che vengono realmente utilizzati per creare i mazzi di mimosa per la Festa della Donna e altri bouquet misti tipici di questa stagione.



La mimosa viene regalata per la Festa della Donna perché i suoi rami sono il simbolo della Giornata Internazionale della Donna, celebrata ogni 8 marzo. La mimosa viene generalmente donata alle donne in questa occasione come segno di stima, rispetto e solidarietà. Può essere regalata da amici, familiari, colleghi e anche uomini che desiderano esprimere il loro sostegno e affetto verso le donne importanti nella loro vita. Ma perché la mimosa e non altri tipi di fiori?



Oltre ad essere una scelta voluta dall'Unione Donne d'Italia per celebrare questa festa, ci sono diverse peculiarità della mimosa che la rendono ideale per l'occasione... a cominciare dal suo significato. Nel linguaggio dei fiori, la mimosa simboleggia forza, femminilità e libertà, tutte caratteristiche che si combinano perfettamente con il genere femminile. Puoi quindi scegliere di regalare mimosa a un'amica, una sorella o qualsiasi altra donna importante nella tua vita. Inoltre, è un fiore che cresce facilmente in Italia, quindi è facile da trovare, permettendo a tutti di celebrare la donna con un mazzo di mimose per la Festa della Donna. Infine, ciò che ha ulteriormente favorito l'associazione del ramo di mimosa con questa ricorrenza è la sua fioritura che avviene proprio qualche settimana prima di questa occasione. Per scegliere il bouquet di mimose ideale, bisogna considerare il messaggio che si vuole trasmettere.



Un mazzo di sole mimose esprime pura ammirazione, mentre un bouquet misto con altri fiori come le rose o i tulipani aggiunge personalità e varietà, rispecchiando i gusti unici della destinataria. Un bouquet di mimose e rose può aggiungere un tocco romantico al tuo dono. O, in alternativa, puoi abbinare il ramo di mimosa o una mimosa in vaso ad altri fiori invernali come i tulipani. Un mazzo di tulipani e mimose renderebbe ancora più esplicita la celebrazione della forza, femminilità e grazia delle donne. In questo caso, consigliamo di prediligere i tulipani rosa.

Per stravolgere completamente la tradizione della mimosa per la Festa della Donna, perché non regalare anche tulipani alle donne della tua vita? Che siano variopinti o di un solo colore, le donne apprezzeranno molto riceverli come dono l'8 marzo.