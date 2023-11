Novembre....un mese che preannuncia aria di festa!

Novembre... un mese che preannuncia aria di festa! Con le sue giornate più corte e l'aria che si fa più fresca, questo mese ci invita a prepararci per il periodo festivo che si avvicina. Tra le piante di novembre, abbiamo tutto il necessario per rendere le nostre case e i nostri giardini pronti per le festività.



Piante a novembre

Novembre è un mese di transizione per molte piante. Mentre alcune si preparano per il riposo invernale, altre iniziano a fiorire, portando con sé un'aria di festa. Tra le piante di novembre più comuni, troviamo l'azalea, il ciclamino e la stella di Natale, tutte piante festose che con i loro colori vivaci e i loro fiori rigogliosi, portano allegria e vivacità in ogni angolo della casa.



Piante da esterno

Le piante da esterno, in questo periodo dell'anno, hanno bisogno di particolari attenzioni. Mentre alcune piante resistono al freddo e continuano a fiorire, altre necessitano di protezioni per resistere alle basse temperature. Tra le piante da esterno più resistenti troviamo il viburno, che con i suoi fiori rosa o bianchi decora i giardini durante tutto l'inverno, e l'agrifoglio, una pianta festosa per eccellenza, con le sue bacche rosse e le sue foglie sempreverdi. Per quanto riguarda le piante da esterno che necessitano di protezioni, abbiamo la camelia, che con i suoi fiori dai colori intensi richiede un luogo riparato dai venti freddi, e la gardenia, che necessita di un terreno ben drenato e di una posizione riparata.



Piante da interno

Le piante da interno, invece, non solo portano un tocco di verde nelle nostre case, ma contribuiscono anche a purificare l'aria. Tra queste, troviamo la sansevieria, conosciuta anche come 'lingua di suocera', una pianta resistente e facile da coltivare, che aiuta a purificare l'aria eliminando le sostanze tossiche. Un'altra pianta da interno molto popolare è l'anturium, con le sue foglie lucide e i suoi fiori che possono essere rossi, rosa o bianchi, che porta un tocco di eleganza in ogni ambiente.

Novembre è pertanto il mese perfetto per prepararsi alle festività, curando le piante da esterno e da interno, e godendo dell'aria di festa che preannuncia il mese di dicembre. Che si tratti di piante da interno che purificano l'aria o di piante da esterno, ogni pianta ha il suo ruolo nel rendere le nostre case e i nostri giardini pronti per le festività. Ricorda, ogni pianta ha bisogno di una piccola attenzione specifica, quindi assicurati di conoscere le esigenze di ogni pianta, se hai bisogno di maggiori consigli l'angolo del fiore pisa è pronto ad aiutarti! Buon divertimento floreale a tutti!