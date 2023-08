Piante a settembre: quali sono e come curarle

Ci avviciniamo a settembre e tutti sappiamo come questo mese possa essere caratterizzato da un clima mite e piacevole, ideale per dedicarsi alla cura del proprio giardino. Le piante di settembre sono molteplici e variegate, e richiedono attenzioni specifiche per crescere rigogliose e sane. In questo articolo, vi guideremo alla scoperta di quali sono le piante da giardino a settembre e come curarle, offrendovi trucchi e consigli per il loro mantenimento, oltre a suggerimenti sulla luce ed esposizione delle piante in questo mese.

Quali sono le piante di settembre?

Settembre è un mese di transizione tra l'estate e l'autunno, e per questo motivo molte piante iniziano a cambiare la loro fisionomia. Tra le piante di eccellenza da giardino a settembre, troviamo ad esempio i crisantemi, i ciclamini e le dalie, che iniziano a fiorire in questo periodo, regalando un tocco di colore al giardino. Anche le ortensie autunnali, con i loro fiori a forma di palla, sono molto amate in questo periodo, così come le rose, che continuano a fiorire fino agli inizi dell'autunno. Non dimentichiamo poi le piante da frutto, come i meli e i peri, che iniziano a produrre i loro frutti in questo mese.

Come curare le piante ?

La cura delle piante a settembre richiede qualche piccola attenzione. Innanzitutto, è fondamentale effettuare una potatura accurata, per rimuovere i rami secchi o danneggiati e favorire la crescita di nuovi germogli. È importante anche prestare attenzione all'irrigazione: con l'arrivo dell'autunno, le piante necessitano di meno acqua rispetto all'estate, quindi è bene ridurre la frequenza delle innaffiature. Un altro aspetto fondamentale è la concimazione. Le piante a settembre hanno bisogno di nutrienti per prepararsi al riposo invernale, quindi è bene fornire loro un buon concime organico, ricco di azoto, fosforo e potassio. Inoltre è bene pacciamare il terreno attorno alle piante, per proteggerle dal freddo e mantenere l'umidità del suolo. Un altro trucco è quello di installare dei tutori per sostenere le piante più alte e delicate, che potrebbero soffrire a causa del vento autunnale. Inoltre, è utile monitorare le piante, per individuare eventuali segni di malattie o parassiti. In caso di problemi, è importante intervenire tempestivamente con prodotti specifici, per evitare che la situazione peggiori.

Luce ed esposizione

Infine, non dimentichiamo l'importanza della luce e dell'esposizione delle piante a settembre. In questo mese, le giornate iniziano a ridursi e la luce del sole diventa meno intensa, quindi è importante posizionare le piante in luoghi dove possano ricevere la giusta quantità di luce. Le piante che amano il sole, come i gerani e le rose, devono essere esposte in piena luce per la maggior parte del giorno. Al contrario, le piante che preferiscono l'ombra, come i ciclamini e le viole, devono essere posizionate in luoghi più riparati. Settembre è quindi un mese ideale per dedicarsi alla cura del giardino, grazie al clima mite e alla varietà di piante che iniziano a fiorire. Seguendo i nostri consigli, potrete godervi un giardino rigoglioso e colorato, che vi regalerà grandi soddisfazioni!