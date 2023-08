Terrazzi e cura di piante aromatiche

Il terrazzo è un ambiente ideale per coltivare piante aromatiche, queste ultime, infatti, sono essenziali per preparare deliziosi piatti in cucina. Non solo, l'aroma che emanano le piante aromatiche contribuisce a creare un'atmosfera rilassante e accogliente. In questo articolo vi parlerò di come curare al meglio le vostre piante aromatiche sul terrazzo e di come utilizzarle in cucina per preparare piatti gustosi e profumati.



Terrazzi e piante aromatiche

Il terrazzo è un luogo ideale per coltivare piante aromatiche, soprattutto se si vive in città e non si ha a disposizione un giardino. Queste piante non richiedono particolari cure, basta garantire loro una giusta esposizione al sole e un'adeguata irrigazione. Tra le piante aromatiche più comuni troviamo il rosmarino, il basilico, la salvia, il timo, l'alloro e la menta, tutte piante che possono essere facilmente coltivate in vaso.



Piante aromatiche per terrazzo a nord

Se il vostro terrazzo è esposto a nord, non preoccupatevi, ci sono diverse piante aromatiche che possono crescere bene anche in queste condizioni. Tra queste, la salvia, il timo e l'alloro, che prediligono le zone ombrose. Queste piante sono resistenti al freddo e non necessitano di particolari cure, a parte una regolare irrigazione.



Piante aromatiche per terrazzo a sud

Se invece il vostro terrazzo è esposto a sud, avete a disposizione una vasta scelta di piante aromatiche da coltivare. Il basilico, ad esempio, è una pianta che ama il sole e il calore, così come il rosmarino, che però preferisce un terreno ben drenato. La menta, invece, è una pianta che si adatta a diverse condizioni, pur preferendo un'esposizione semi-ombrosa.

Rosmarino e salvia no Insieme! Un consiglio importante da seguire nella coltivazione delle piante aromatiche sul terrazzo è quello di non mettere insieme il rosmarino e la salvia. Queste due piante, infatti, hanno esigenze diverse in termini di irrigazione e potrebbero interferire l'una con l'altra, compromettendo la loro crescita.

Il basilico è una delle piante aromatiche più utilizzate nella cucina italiana, soprattutto nei piatti a base di pomodoro. Il suo aroma fresco e intenso si sposa perfettamente con il gusto dolce e acidulo del pomodoro, creando un connubio perfetto. Il basilico può essere utilizzato sia fresco che secco, ma è consigliabile aggiungerlo solo alla fine della cottura per preservare il suo aroma.



Timo, alloro, menta

Il timo e l'alloro sono altre due piante aromatiche molto utilizzate in cucina, soprattutto nella preparazione di carni e stufati. La menta, invece, è l'ingrediente principale del famoso cocktail mojito, ma può essere utilizzata anche in molti piatti, dando un tocco di freschezza.

Infine, per rendere il vostro terrazzo ancora più bello e accogliente, potete sperimentare soluzioni creative e divertenti per contenere le vostre piante aromatiche. Ad esempio, potete utilizzare vecchi contenitori di latta, ceste di vimini, cassette di legno o persino scarpe vecchie. L'importante è garantire un buon drenaggio del terreno e una corretta esposizione al sole.

Grazie a questo articolo abbiamo scoperto che coltivare piante aromatiche sul terrazzo non solo vi permetterà di avere sempre a disposizione ingredienti freschi e profumati per i vostri piatti, ma contribuirà anche a creare un ambiente piacevole e rilassante. Non mi resta che dirvi Buon divertimento!