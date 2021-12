Albero di Natale: colori e addobbi di tendenza nel 2021

Con l'ingresso nel mese di dicembre inizia il conto alla rovescia verso il Natale ed è quindi arrivato il momento di allestire l'albero, protagonista indiscusso degli addobbi natalizi. Scopriamo quali sono colori e decorazioni di moda quest'anno.

I colori per ogni personalità

Esistono diversi tipi di alberi di Natale, da quelli slim a quelli in miniatura passando per quelli dalle forme e dimensioni più classiche. L'importante, quando si decide di addobbarlo, è scegliere il colore predominante e declinare tutti gli addobbi su questa tinta sfruttando al meglio ogni nuance.

Rosso, oro e verde gli evergreen

Il rosso, l'oro ed il verde sono i grandi classici, utilizzati da sempre nelle decorazioni natalizie. Il rosso ed il verde possono essere sfruttati sulla tavola o in giardino, mentre l'oro può essere sfruttato in modo tradizionale accostato al rosso oppure, in modo più audace, abbinandolo al nero, così da creare un contrasto cromatico di sicuro effetto.

Blu e bianco per un risultato di tendenza

L'abbinamento blu-bianco riesce a creare un ambiente che ricorda i paesaggi innevati e ghiacchiati. Il blu, per un effetto garantito, può essere accostato anche all'argento e all'oro.

Bianco per una ambiente chic

Per creare un ambiente chic la scelta perfetta è il bianco, da abbinare a decorazioni nei toni dell'argento e brillanti. Per dar vita a un'atmosfera meno fredda e asettica, le luci gialle e calde sono irrinunciabili.

Colori pastello per un Natale glam

I colori pastello, come ad esempio il rosa o il pesca, sono perfetti per avere un albero raffinato. Queste tonalità si abbinano perfettamente sia al classico albero verde che a quello total white per un risultato stiloso.

Albero multicolor per chi ha un arredo contemporaneo

Chi vuole osare qualcosa in più può ricorrere all'albero arcobaleno: dovete solo dare libero sfogo alla vostra fantasia, scegliere palline di colori e dimensioni differenti e il risultato sarà una decorazione unica e originale.

Vinaccia e viola per un Natale di tendenza

L'albero può essere decorato anche con decorazioni sui toni del vinaccia o del viola, colori intensi che si abbinano bene con il verde dell'abete. Una volta arricchiti con dettagli oro e argento, il risultato sarà super cool.

Le decorazioni per ogni stile

Per quanto riguarda le decorazioni, la parole d'ordine di quest'anno è originalità, con le classiche palline che devono essere affiancate ad addobbi di design dalle forme particolari. Da non trascurare, poi, il ruolo delle luci.

Palline

Le tradizionali palline sono un must, ma in questo 2021 possiamo optare per modelli di vetro o plastica trasparente contenenti al loro interno oggetti dalle forme particolari ed originali. In alternativa si possono usare fiocchi, pacchi regalo e pupazzi di neve realizzati in legno o metallo.

Se invece volete puntare tutto sul monocromo, potete scegliere le palline con glitter o satinate, così da vivacizzare l'aspetto dell'albero.

Luci e lucine

Le luci svolgono un ruolo essenziale e devono essere scelte con cura. Se l'albero ha molti rami fitti, è preferibile optare per quelle medio-grandi, se invece gli addobbi sono colorati, è preferibile puntare sulle luci bianche. Se gli addobbi sono argento, bianco oppure oro, possiamo usare quelle a luce calda o colorate.

Puntale

Il puntale deve rispettare lo stile degli addobbi. Se l'albero è folto, il puntale non deve essere troppo piccolo, altrimenti si confonderà con il resto degli addobbi. Se invece i rami sono pochi non deve essere grande, in quanto creerebbe un contrasto con il resto della struttura.