Design e tutela dell'ambiente, come arredare casa in modo sostenibile

Il concetto di sostenibilità, attraverso il quale si vuole ridurre l'inquinamento, si sta diffondendo negli ultimi anni anche in materia di arredamento. I designer contemporanei sono infatti sempre più orientati verso arredi che prendono ispirazione dal mondo della natura per creare mobili in grado di essere utilizzati all'infinito.

Gli esperti di eco-friendly stanno utilizzando in misura sempre maggiore materiali in grado di essere riutilizzati più volte, al fine di non produrre alcun rifiuto. Non possono poi mancare, accanto a questi, i materiali ecosostenibili, al 100% biodegradibili.

Le tipologie di arredo sostenibile

Per avere un design eco-friendly basta seguire alcuni accorgimenti, scegliendo la tendenza che più si avvicina alle nostre esigenze.

Low Impact Living

Questo tipo di arredo sostenibile è quello più diffuso, in quanto si basa sulla scelta di prodotti composti con materiali ad impatto zero sull'ambiente realizzati con vernici e colle naturali che rispecchiano in pieno le normative europee sulla sostenibilità. È possibile scegliere tra un notevole numero di complementi d'arredo, che vanno dai mobili all'illuminazione, come, ad esempio, le lampade a basso consumo energetico.

Zero Waste Design

Lo Zero Waste Design si basa sulla produzione di oggetti d'arredo che non creeranno alcuno scarto per il futuro. Ciò significa riciclare elementi scartati per dar vita a nuovi oggetti e realizzare materiali innovativi con caratteristiche tecniche elevate. Un esempio è fornito dalla capacità dei designer di utilizzare bottiglie di vetro, lattine e cartoni per dar vita ai più disparati oggetti.

Upcycled Materials

Attraverso questa tendenza si recuperano oggetti rotti che cambiano la loro destinazione divenendo elementi d'arredo unici. Un principio simile a quello dello Zero Waste, dando però in questo caso una vita del tutto diversa agli oggetti puntando tutto sull'originalità e sulla voglia di creare un contesto armonioso.

I materiali per un arredo eco friendly

Il design sostenibile, oltre che sul riutilizzo degli oggetti, si basa anche su alcuni materiali naturali totalmente riciclabili, tra cui: