Arredamento open space: come avere una casa di tendenza

Sempre più di tendenza, nel settore dell'arredamento, è l'open space, attraverso il quale è possibile abbattere muri e barriere per ricavare più spazio all'interno della propria abitazione. Questa soluzione consente un maggior ingresso della luce naturale, così da avere un notevole risparmio energetico.

Come arredare un open space

La parte più delicata, nell'organizzazione di un open space, è la disposizione dei mobili: dobbiamo infatti evitare di creare un ambiente caotico, facendoci ispirare dai nostri gusti e dalle nostre preferenze.

Il muretto per dividere gli ambienti

Alcuni ambienti, come ad esempio la cucina, occorre che siano comunque delimitati. In questo caso possiamo realizzare dei muri bassi, che possono diventare anche delle superfici di appoggio. Questi, se abbiamo poco spazio, possono essere ottenuti anche con nicchie o mensole interne, in modo da avere ripiani extra.

In alternativa, se preferite, potete scegliere un muro a scomparsa in cartongesso, una soluzione a scorrimento che permette di delimitare gli ambienti in base alle esigenze.

Librerie per avere più spazio

La scelta degli arredi, soprattutto in un monolocale o in un appartamento di piccole dimensioni, deve essere effettuata con criterio, visto che talvolta i mobili possono risultare ingombranti togliendo luminosità all'ambiente.

Per avere ripiani e conservare dinamicità, potete scegliere la libreria. Il mobile a scaffale è ideale anche per delimitare gli spazi, basta non riempire tutti i ripiani e si avrà un elemento d'arredo funzionale e in armonia con lo stile dell'appartamento.

Come arredare la cucina e il soggiorno

Esistono vari stili ai quali possiamo ispirarci nell'open space. Vediamone alcuni: