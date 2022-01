Arredare una cucina piccola: le 10 migliori idee

La cucina è una delle stanze più frequentate della nostra abitazione. Questa può essere resa confortevole ed accogliente anche quando le sue dimensioni risultino ridotte: ecco dieci pratici consigli assolutamente da provare.

1 L'importanza dei colori chiari

Soprattutto nel caso in cui l'ambiente non sia molto illuminato, un'ottima soluzione è quella di affidarsi a colori chiari, come ad esempio il bianco. Fondamentali, poi, i dettagli: piante e contenitori sono perfetti per rendere la stanza moderna ed ospitale.

2 L'elegenza del total black

Non solo i colori chiari, anche il total black riesce a creare un ambiente elegante. Si consiglia di utilizzare delle mensole per creare decorazioni ad hoc e sistemare tutti quegli utensili che si usano di meno. Da curare accuratamente l'illuminazione.

3 Una divisione strategica

Se lo spazio è poco si può pensare di dividere in due parti la stanza, sistemando ad esempio il piano cottura di fronte al lavello, ottimizzando così ogni centimetro alla perfezione.

4 Il ruolo delle pareti

Le pareti della cucina sono un altro elemento che consente di rendere un ambiente piccolo ancora più "ampio". Vanno sfruttate per posizionare utensili ed elettrodomestici, diventando lo spazio ideale per non sacrificare gli angoli della cucina oppure le credenze. Ogni cosa potrà così essere al suo posto, senza rinunciare praticamente a nulla.

5 Il frigorifero

Il frigorifero è indispensabile all'interno della cucina, ancor di più in quelle dalle dimensioni ridotte. Questo elettrodomestico, infatti, non solo serve ad accogliere cibi e bevande, ma ritorna utile per conservare taglieri, grattugie e altri utensili ancora.

6 Il potenziale della cappa

La cappa della cucina può essere a vista, con lo spazio verticale che si trova attorno che, spesso, non viene sfruttato. Con delle mensole da adattare alla forma della cappa è possibile "ampliare" le dimensioni dell'intera stanza.

7 La scelta dei cassetti

La scelta dei cassetti della cucina non va fatta in modo superficiale, soprattutto se l'ambiente è piccolo e vogliamo renderlo più arioso. Ottimizzare questo spazio significa anche puntare sui cassetti con apertura a pressione, ad apertura nascosta, evitando di sprecare dei centimetri preziosi con le classiche maniglie.

8 Il fondo degli armadietti

Nel caso in cui l'ambiente sia davvero piccolo, occorre sfruttare ogni angolo di mobili e cassetti fino al loro fondo. Qui possiamo sistemare gli oggetti meno utilizzati, colmando lo spazio che manca nell'appartamento.

9 Ripensare le stanze vicine

Ogni cucina confina con un'altra stanza ovviamente e questi ambienti vicini possono diventare l'occasione per "aumentare" le dimensioni del posto più frequentato della casa. Eliminando la porta, ad esempio, si può realizzare un varco che dà accesso magari a un salone, dando vita a un open space insolito ma di grande effetto.

10 Sistemare i piatti troppo grandi

In qualsiasi cucina che si rispetti, sono presenti piatti di grandi dimensioni che, nel caso di ambienti piccoli, sono difficili sistemare. Creando un supporto fatto su misura per queste stoviglie, esternamente al pensile e in un punto nascosto della casa, la mancanza di spazi non sarà più un problema.