San Valentino, come arredare la camera da letto

Mancano ormai pochi giorni a San Valentino, la festa degli innamorati per eccellenza. Una ricorrenza che le coppie desiderano trascorrere in maniera romantica assieme alla persona amata, con la quale condividere momenti destinati a rimanere impressi nella memoria.

Per vivere un San Valentino speciale, si può pensare di creare una suggestiva atmosfera in camera da letto: vediamo alcuni suggerimenti.

Illuminazione

Un ruolo fondamentale è svolto dall'illuminazione. Le candele sono l'ideale per creare un'atmosfera romantica, diffondendo nella stanza una luce soffusa e raffinata. In alternativa potete ricorrere alle lucine a led sui toni del rosso o del bianco, ma anche ad abat-jour a forma di cuore o con la scritta "love": sistemate in punti strategici come la testiera del letto o il comodino, creeranno un ambiente ad alto tasso di romanticismo.

Biancheria da camera

Le lenzuola bianche si adattano ad ogni ambiente donando alla stanza un tocco di elegenza. Per completare l'arredo potete aggiungere petali rosa, candelabri e lanterne, ideali per gli amanti dello stile Shabby Chic.

Il rosso è un evergreen che non può mancare la sera di San Valentino: copripiumini, lenzuola e cuscini total red o con fantasie con i cuori sono perfetti per farvi rievocare l'amore di coppia.

Simbolo dell'amore per eccellenza, la rosa può essere utilizzata sia stampata sulla biancheria da letto che come decorazione, ad esempio spargendo i petali sul letto a forma di cuore.

Tende romantiche

In una camera da letto dedicata a San Valentino, le tende hanno un ruolo centrale. Trasparenti e con decorazioni che richiamano la festa più romantica dell'anno, creeranno un piacevole effetto vedo non vedo per un'atmosfera sensuale.

Decorare le pareti

Quando si decide di arredare una stanza a tema, bisogna fare attenzione ai minimi dettagli. Oltre agli elementi d'arredo, non dobbiamo tralasciare le pareti. In questo caso possiamo usare gli sticker murali, da posizionare sulla testata del letto e pieni di scritte romantiche.

Musica

La musica contribuisce a creare la giusta atmosfera. Non dovete fare altro che scegliere quella che piace a voi e al vostro partner e posizionare le casse, magari sulle tinte del rosso, per un risultato ancora più d'effetto.