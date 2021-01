Colore Pantone 2021, l'arredamento per una casa di tendenza

Il 2021 sarà l'anno dell'Illuminating e dell'Ultimate Gray, vale a dire del giallo caldo e vibrante e del grigio cemento. Questo secondo quanto individuato dall'istituto americano Pantone, che ha optato per due colori che, malgrado possano sembrare in contrasto, sono in realtà facilmente mixabili tra loro.

L'Illuminating e l'Ultimate Gray, inoltre, non hanno solamente un valore estetico, ma hanno anche un'importanza a livello psicologico: dopo un anno particolarmente travagliato come quello che abbiamo vissuto, queste due colorazioni trasmettono infatti forza e positività. L'Ultimate Grey è una tonalità fredda e neutra, simbolo di sicurezza e affidabilità che si rifà direttamente agli elementi della natura. L'Illuminating caldo e brillante trasmette invece gioia e speranza e con la sua nuance dinamica riesce a dare luminosità anche agli ambienti più scuri, conservando sempre raffinatezza.

Illuminating e Ultimate Gray in bagno

Il giallo è il colore del sole e dell'allegria ed è perfetto da utilizzare nel bagno, soprattutto se piccolo, in quanto riesce a dare profondità creando la giusta luminosità ad una stanza angusta. Per equilibrarlo basta utilizzare biancheria gialla alternata a quadri grigi simili allo stile industriale.

Come utilizzare i colori Pantone nella camera dei bambini

L'Illuminating è il colore ideale per rendere solare e divertente la camera dei bambini. Adatto ad ogni età se accostato all'Ultimate Grey, può essere utilizzato anche alla camera degli adolescenti che non vedono l'ora di esprimere la loro creatività. Una delle soluzioni più semplici è quella di tinteggiare le pareti con il grigio e arredare la stanza con sedie o poltrone sulle tinte del giallo caldo.

In alternativa, si possono utilizzare mobili sui toni dell'acciaio e del legno completati da accessori gialli, perfetti per creare una ambiente allegro e stimolante.

Camera da letto: grigio e giallo per un ambiente di tendenza

Per avere un ambiente rilassante e tranquillo nella camera da letto possiamo impiegare il grigio. Se abbiamo deciso di puntare tutto sulla biancheria da camera, possiamo declinarla sui toni dell'Ultimate Grey e, per dare quel tocco di luminosità in più, inserire all'interno una poltrona gialla che diventerà il centro dell'attenzione. Se non vogliamo rischiare, allora possiamo arricchirla con coperte e cuscini sui toni del senape.

Il giallo e il grigio sono perfetti in sala da pranzo

La sala da pranzo è la stanza in cui trascorriamo il nostro tempo libero. Per renderla di tendenza possiamo tinteggiare le pareti di grigio e coordinarle con sedie e cuscini di varie dimensioni sui toni del giallo. Questo non solo regalerà un ambiente luminoso, ma anche allegro e accogliente. Per creare un effetto armonioso possiamo aggiungere elementi d'arredo come vasi e candele nelle nuance Illuminating o Ultimate Gray.