Colore Pantone 2022, l'arredamento per una casa di tendenza

L'istituto del colore Pantone, come da tradizione, ha decretato il colore simbolo del 2022: si tratta del Very Peri, una tonalità di blu con sottotoni rossi e viola che ricorda il lilla. Un colore atto a rappresentare una nuova modernità, scelto dall'istituto non all'interno di quelli già presenti nella sua palette, ma creato totalmente dal nulla per descrivere al meglio il momento di transizione che stiamo vivendo e la ricerca di una nuova normalità.

Il Very Peri, quindi, si appresta ad essere protagonista assoluto anche all'interno delle nostre case: vediamo qualche suggerimento per avere un appartamento di tendenza.

Very Peri, come accostarlo alle altre tonalità

La scelta degli accostamenti dipende dall'atmosfera che vogliamo creare all'interno della nostra abitazione. Se ad esempio vogliamo ottenere un effetto delicato e setoso, possiamo accostare il Very Peri al rosa e a rivestimenti di velluto. Per trasmettere energia, invece, la scelta ideale è il corallo.

Se amiamo il classico, allora il bianco, il grigio e il legno sono i colori passe-partout che metteranno ancora più in risalto la tonalità. L'abbinamento con il nero invece rende gli ambienti eleganti e raffinati.

Rinnovare il look delle pareti

Il Very Peri può essere utilizzato anche per rinnovare l'aspetto delle pareti. Possiamo utilizzare anche la carta da parati, magari con motivi classici ma rivisitata in chiave moderna grazie al colore Pantone. In caso di ristrutturazione, possiamo decidere di utilizzare il Very Peri per i rivestimenti di bagni e cucina, con piastrelle, paraschizzi e mosaici che doneranno subito un vivace colpo d'occhio.

Se vogliamo dare carattere all'ingresso, possiamo puntare tutto sulla porta rinnovandone totalmente il look.

Elementi originali e d'impatto

Il Very Peri può essere utilizzato in appositi arredi che dovranno spiccare all'interno della stanza in cui sono inseriti. In soggiorno, ad esempio, possiamo decidere di rivestire con tessuti nella nuance Pantone il divano. In camera da letto, invece, il Very Peri esprime il massimo della sua bellezza con una soluzione monocromatica che punterà tutto sulla tastiera. In cucina, infine, possiamo osare con rubinetti e top nel colore di tendenza del 2022 o puntare sul rivestimento delle ante dei mobili per ricreare un ambiente del tutto personale.

Dettagli di tendenza

Utilizzare il Very Peri senza stravolgere gli ambienti è possibile focalizzandoci sui dettagli. Una stampa o un vaso sono un ottimo modo per utilizzare la nuance senza esagerare. Lo stesso vale per i cuscini: abbinati ad un divano bianco, daranno vita allo stile shabby chic.

Se cambiare la testiera ci sembra troppo, il letto può diventare di tendenza utilizzando semplicemente piumini o biancheria da camera sui toni Pantone.

Il tappeto, infine, diventa una soluzione efficace in bagno a cui si può aggiungere una cesta per la biancheria: con un coperchio in legno, inoltre, può trasformarsi senza problemi in un comodo tavolino su cui poggiare gli oggetti principali mentre ci godiamo un bagno rilassante.