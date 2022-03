Cromoterapia e arredamento, quali sono i colori più adatti ad ogni stanza

I colori, secondo la cromoterapia, svolgono un ruolo fondamentale per il nostro benessere mentale. Ecco perché in casa andrebbero scelte con cura le tinte per ogni stanza, scegliendo il colore in base alle diverse esigenze dell'ambiente. Alcune sfumature hanno infatti su di noi un effetto rilassante, altre, invece, energizzante: vediamo quindi quali sono le scelte migliori per ogni stanza della casa.

Ingresso, equilibrio e armonia

L'ingresso è la parte della casa che ci accoglie dopo una lunga giornata di lavoro e deve essere perciò armonioso. Il beige è il colore che incarna meglio questa necessità. In alternativa si può optare per il verde petrolio, tonalità che unisce le caratteristiche del blu, una tinta che dona un senso di calma, e del verde, adatto ad uno stile contemporaneo e moderno.

Cucina, energia e vitalità

La cucina, accogliendo spesso tutta la famiglia, necessita di colori che esprimono la convivialità, come ad esempio l'arancione ed il giallo. Meglio però non abusarne se non si vuole correre il rischio di trasmettere un senso di oppressione, utilizzandoli su una singola parete o su elementi più piccoli come quadri, ante o utensili.

Camera da letto, relax e tranquillità

Oltre al tradizionale blu, in camera da letto si può utilizzare l'indaco, capace di creare un ambiente confortevole e moderno. Questo colore, in grado di dare un senso di calma, si abbina perfettamente con ogni tipo di legno. Lo stesso vale per il rosa, che rende l'ambiente più allegro e positivo. Adatti alla camera degli adulti e alla cameretta bambini, questi colori possono essere inseriti nella stanza attraverso una poltroncina, cuscini, biancheria da letto o un soffice e morbido tappeto moderno.

Soggiorno, modernità e condivisione

Il soggiorno è la stanza ideale in cui trascorrere del tempo in famiglia all'insegna del relax e della tranquillità. Immancabile è quindi il bianco, il "non colore" che racchiude in sé tutti gli altri e che, per questo, trasmette positività. Questa nuance neutra ha inoltre il pregio di poter essere abbinata a tinte forti e dominanti per equilibrarle.

Un altro colore che esprime in pieno leggerezza ed energia è il verde, che richiama gli elementi naturali dando allo stesso tempo uno stile moderno all'ambiente. Perfetto nella zona living sulle tonalità più scure, da inserire in una libreria, un divano o i cuscini, può essere utilizzato anche in camera da letto ma sfruttando nuance più delicate come il verde salvia o il verde pastello.

Bagno, eleganza e raffinatezza

Il bagno, stanza della casa in cui il richiamo all'acqua è immancabile, deve avere come colore predominante l'azzurro, che richiama un senso di pace soprattutto se utilizzato nella sua declinazione più scura, molto vicina al blu o in quella pastello. La purezza e l'eleganza nella stanza possono essere raggiunte anche con il grigio, che alleggerisce l'insieme e crea un ambiente raffinato in cui sentirsi a proprio agio. Per immaginare di essere in una vera e propria spa, basta utilizzare questi colori sui rivestimenti o nella biancheria e godere di un bel bagno rilassante.