Decorazioni di Halloween, come utilizzare la zucca: le migliori idee

Martedì 31 ottobre si festeggia Halloween, ricorrenza ormai celebrata diffusamente anche in Italia. Simbolo per eccellenza di questa festa è la zucca, che si presta ad essere utilizzata dagli amanti del fai da te per realizzare simpatiche decorazioni per la casa. Vediamo qualche idea sia per esterno che per interno.

Halloween, decorazioni per esterno con la zucca

Per decorare l'esterno si consiglia di puntare su zucche di dimensioni e colori differenti da posizionare davanti all'entrata sulle quali possiamo pensare di scrivere "Dolcetto o scherzetto?", così da lasciare a bocca aperta i bambini che verranno a bussare alla nostra porta la sera del 31 ottobre.

Halloween, arricchire i davanzali con la zucca

La zucca è perfetta anche per decorare il davanzale della finestra. La soluzione più semplice è raggruppare le zucche in un angolo alternandole con candele da accendere la notte del 31. Se volete invece un effetto più ricercato, vi basterà munirvi di stencil e tempera e dare libero sfogo alla vostra fantasia, realizzando ciò che più si addice allo stile che volete dare alla serata.

Halloween, decorare la tavola con zucca

La zucca si presta alla perfezione per essere trasformata in un originale centrotavola. Per un effetto raffinato dipingete le zucche di bianco e con un pennarello nero disegnate una parola divertente in tema con Halloween. Se invece preferite lo stile moderno e minimale, dovete semplicemente munirvi di tempere con colori a contrasto e disegnare delle linee nette e geometriche.

Halloween, decorare la casa con la zucca

La zucca può essere colorata, attività perfetta se in casa ci sono dei bambini. Si può pensare anche di decorarla con scritte, lettere e disegni per poi collocarla nell'angolo della casa maggiormente idoneo ad ospitarla. Per i più distratti la notte del 31 ottobre può diventare anche un'occasione per trasformare la zucca in una comoda lavagna. Quando avrete dipinto la superficie dell'ortaggio con la pittura a lavagna, dovrete solo muniti di gessetti colorati ed iniziare ad appuntate messaggi spaventosi di benvenuto, appunti per organizzare la festa di Halloween o divertirvi con i più piccoli.

Tenebre e luci soffuse sono i tratti caratteristici della notte più spaventosa dell'anno, ma se volete dare un tocco di colore potete decidere di decorarla con i fiori. Fiori finti e colla a caldo sono la combo perfetta per realizzare una decorazione bucolica.

Halloween, trasformare le zucche in vasi

Se amate le piante e volete renderle protagoniste di Halloween, la zucca diventa un vaso originale e home made. Dovete tagliare la parte superiore della zucca con un coltello ed eliminare la polpa interna. Una volta svuotata la riempite di terriccio in cui inserirete le vostre piante preferite.