Ingresso di casa, come mantenerlo in ordine

All'interno dell'appartamento l'ingresso ricopre un ruolo fondamentale. Questo, infatti, è il primo ambiente che ci troviamo davanti quando entriamo in casa e rappresenta quindi una sorta di biglietto da visita della nostra abitazione. A prescindere dalle sue dimensioni, l'importante è tenerlo sempre in ordine e accogliente: vediamo come fare con qualche piccolo suggerimento.

Gli oggetti

Nel corridoio d'entrata, anche se generalmente è un ambiente piccolo e di passaggio, tendiamo ad accumulare oggetti e a inserire mobili. Il più delle volte accade che gli elementi d'arredo abbiano stili differenti e questo inevitabilmente dà alla zona un aspetto disordinato: un colpo d'occhio che può essere evitato scegliendo pochi mobili dall'aspetto minimal. In particolar modo puntiamo su tinte alle pareti chiare o neutre, una soluzione che aiuta a far sembrare l'ambiente anche più grande. In aggiunta scegliamo specchi o mobili con specchio per far apparire il tutto più profondo.

Per eliminare il disordine, poi, basta organizzare lo spazio in modo pratico e soprattutto dobbiamo avere l'abitudine di sistemare gli oggetti al loro posto sia fuori che dentro i cassetti. Così facendo non si crea caos e non dobbiamo perdere tempo a riordinare perché tutto si trova dove dovrebbe essere.

Spesso, inoltre, l'ingresso è un tutt'uno con il corridoio e può diventare difficile delimitare bene gli spazi solo con gli arredi. In questo caso possiamo farci aiutare dalle pareti divisorie, che creano due spazi ben distinti. Tra le scelte più indicate, soprattutto se il corridoio è lungo e buio, c'è la porta a vetri, perfetta per dare luminosità e ampiezza alla zona.

Pochi arredi, ma funzionali

L'ingresso deve avere lo spazio sufficiente per passare, ma anche degli arredi per renderlo più versatile. Per questo bisogna scegliere dei mobili multifunzionali che svolgano più funzioni insieme. Non sempre è semplice trovare gli arredi della misura adatta alle nostre esigenze: in questo caso possiamo ricorrere a mobili su misura in grado di sfruttare al meglio ogni spazio.

Oltre ad arredi o a mensole multifunzionali, un aiuto arriva anche da elementi d'arredo come gli svuotatasche: utili per poggiare all'interno chiavi, occhiali o monete, sono anche elementi di design che possono dare un aspetto più elegante alla zona. Per oggetti più grandi, come caschi o zaini, accanto ai mobili si può utilizzare una panca che diventa una comoda seduta su cui sederci per indossare le scarpe prima di uscire.