Parquet, come scegliere quello giusto: la guida

Per creare un ambiente elegante e confortevole all'interno della nostra casa possiamo installare il parquet. Nella sua scelta, tuttavia, dobbiamo prestare attenzione ad una serie di fattori: il legno, infatti, è un materiale che muta nel corso del tempo, sia nella forma che nel colore e nelle dimensioni. Tali cambiamenti sono dovuti a diversi fattori, quali l'esposizione alla luce solare, l'umidità e la temperatura: per questi motivi è importante scegliere legni stabili che non si deformino nel tempo.

Le diverse tipologie di parquet

Per quanto riguarda il materiale possiamo possibile scegliere tra due opzioni:

parquet in legno massiccio : formato da listoni in legno che una volta posati devono essere levigati e verniciati

: formato da listoni in legno che una volta posati devono essere levigati e verniciati parquet prefinito: i listoni in questo caso sono realizzati in betulla, pioppo o abete e sono rivestiti da uno strato di legno più pregiato

Il parquet, inoltre, può essere formato da diversi tipi di legno:

parquet in faggio : dalla durezza media e di colore chiaro. l’ambiente ideale in cui può essere posato è quello non molto calpestato

: dalla durezza media e di colore chiaro. l’ambiente ideale in cui può essere posato è quello non molto calpestato parquet in ciliegio : anche questo è un legno di colore chiaro e ha una durezza media, per questo meglio metterlo in un ambiente riservato e isolato con passaggio ridotto

: anche questo è un legno di colore chiaro e ha una durezza media, per questo meglio metterlo in un ambiente riservato e isolato con passaggio ridotto parquet in wengè : molto duro e resistente, è allo stesso tempo un legno scuro che proprio per la sua tonalità non è indicato agli ambienti poco luminosi

: molto duro e resistente, è allo stesso tempo un legno scuro che proprio per la sua tonalità non è indicato agli ambienti poco luminosi parquet in rovere : adatto agli ambienti molto calpestati è un legno resistente dalla tonalità giallo miele

: adatto agli ambienti molto calpestati è un legno resistente dalla tonalità giallo miele parquet in noce : uno dei legni più pregiati ed eleganti ha una colorazione scura ed è resistente al tempo e all’usura

: uno dei legni più pregiati ed eleganti ha una colorazione scura ed è resistente al tempo e all’usura parquet in larice : è spesso utilizzato negli ambienti rustici, grazie al colore che tende al rosso e ai nodi profondi che gli regalano un aspetto disomogeneo

: è spesso utilizzato negli ambienti rustici, grazie al colore che tende al rosso e ai nodi profondi che gli regalano un aspetto disomogeneo parquet in iroko : pur essendo un legno tenero, resiste bene all’umidità e agli sbalzi termici. La caratteristica principale è che con il passare del tempo cambia colore e la nuance chiara tende a diventare marrone scura

: pur essendo un legno tenero, resiste bene all’umidità e agli sbalzi termici. La caratteristica principale è che con il passare del tempo cambia colore e la nuance chiara tende a diventare marrone scura parquet in teak : resistente all’acqua, il legno morbido può essere posato sia all’interno che all’esterno.

: resistente all’acqua, il legno morbido può essere posato sia all’interno che all’esterno. parquet in frassino: chiaro, con colorazione che tende al giallo, questo legno è duro, ma sensibile agli sbalzi termici

Le diverse tipologie di posa

Il parquet può essere posato in modi diversi: