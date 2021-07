Come scegliere il condizionatore: la guida

Il condizionatore è uno strumento indispensabile per trovare un po' di refrigerio dal caldo estivo. Sul mercato ne esistono numerosi modelli, ciascuno dei quali studiato per soddisfare specifiche esigenze. Scopriamo quindi tutto ciò che c'è da sapere prima di procedere all'acquisto di un condizionatore.

Il modello ideale per ogni ambiente

Condizionatore fisso

Il condizionatore fisso è l'ideale nel caso in cui si abbia una casa di piccole dimensioni. Questo assicura un ambiente fresco senza ingombrare, visto che viene montato a parete. Possiamo scegliere tra i seguenti modelli:

con unità esterna : formato da una macchina interna che diffonde l'aria e un motore che si installa sul terrazzo;

: formato da una macchina interna che diffonde l'aria e un motore che si installa sul terrazzo; senza unità esterna: ideale se non abbiamo un balcone o se non possiamo intervenire sull'estetica del palazzo, il motore viene sostituito da due bocchette da cui esce l'aria calda incanalata dall'apparecchio interno.

Condizionatore portatile

Nel caso in cui non si voglia procedere a lavori di muratora, possiamo ricorrere al modello portatile, da collegare ad una presa elettrica. Molti climatizzatori sono completati da rotelle, che permettono di spostarli da una stanza all'altra in modo semplice e veloce.

La potenza del condizionatore

Prima di procedere all'acquisto di un condizionatore bisogna valutarne la potenza, solitamante misurata in BTU/h (British Termal Unit orari), ovvero la capacità di raffreddamento del condizionatore in un'ora. In linea generale per una stanza da:

25-30 mq : ci vuole un condizionatore da 9.000 BTU/h;

: ci vuole un condizionatore da 9.000 BTU/h; 35-40 mq : un apparecchio da 12.000 BTU/h;

: un apparecchio da 12.000 BTU/h; 40 mq in su: bisogna optare per una potenza di 18.000 BTU/h.

Costi

Grazie a normative sempre più eco friendly, i modelli di ultima generazione hanno consumi decisamente ridotti. Molti sono inoltre dotati di sensori di movimento che permettono all'apparecchio di spegnersi se la stanza è vuota.

Funzioni aggiuntive dei condizionatori

Molti condizionatori sono dotati di funzioni aggiuntive, tra cui: