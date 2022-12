Elettrodomestici ricondizionati: cosa sono, vantaggi e svantaggi

Negli ultimi tempi, all'interno delle nostre case, si stanno diffondendo sempre di più gli elettrodomestici ricondizionati. Questi sono dispositivi acquistati da un cliente ma che, per diversi motivi, vengono restituiti perfettamente integri. Poiché non sono più sigillati non possono più essere considerati come nuovi, ma, dopo essere stati sottoposti ad una serie di test e nel caso in cui gli eventuali difetti siano riparati, vengono nuovamente messi in vendita ad un prezzo più basso.

Come avviene il ricondizionamento

Il processo di ricondizionamento viene eseguito dal produttore o da aziende specializzate in questo settore. Una volta ritornato in fabbrica, l'apparecchio viene testato per valutare eventuali danni estetici e funzionali e, se vengono rilevati dei difetti, questi vengono riparati utilizzando pezzi nuovi ed originali. Successivamente viene igienizzato e nuovamente messo all'interno di un imballo con tutti i suoi accessori ed etichettato come ricondizionato.

Il dispositivo prima di essere reimmesso sul mercato deve essere catalogato:

come nuovo : nel caso in cui dopo i test non presenti nessuna imperfezione. Funziona al 100% e ha un anno di garanzia;

: nel caso in cui dopo i test non presenti nessuna imperfezione. Funziona al 100% e ha un anno di garanzia; grado A : il device è funzionante al 100%, è in buono stato e viene inserito all'interno di un imballo generico o aperto. In questo caso la garanzia non va oltre i 6 mesi;

: il device è funzionante al 100%, è in buono stato e viene inserito all'interno di un imballo generico o aperto. In questo caso la garanzia non va oltre i 6 mesi; grado B : l'apparecchio presenta lievi difetti, come piccoli graffi o ammaccature, ma funziona benissimo. Anche in questo caso l'assicurazione è di 6 mesi e l'imballo è neutro oppure inserito all'interno dell'originale ma in confezione aperta;

: l'apparecchio presenta lievi difetti, come piccoli graffi o ammaccature, ma funziona benissimo. Anche in questo caso l'assicurazione è di 6 mesi e l'imballo è neutro oppure inserito all'interno dell'originale ma in confezione aperta; grado C : il prodotto ha graffi visibili o comunque segni di usura, ma è efficiente dal punto di vista tecnologico. Inserito in un imballo generico oppure originale, ma aperto, ha una garanzia di 6 mesi;

: il prodotto ha graffi visibili o comunque segni di usura, ma è efficiente dal punto di vista tecnologico. Inserito in un imballo generico oppure originale, ma aperto, ha una garanzia di 6 mesi; grado D : ha evidenti segni di usura, ma è funzionante e ha 6 mesi di garanzia;

: ha evidenti segni di usura, ma è funzionante e ha 6 mesi di garanzia; grado inferiore a D: il dispositivo non funziona e deve essere acquistato solo da un tecnico specializzato per ripararlo.

I vantaggi di un prodotto ricondizionato

Un apparecchio ricondizionato presenta un prezzo inferiore a quello originale, permettendo di risparmiare tra il 30 ed il 50%. Tali prodotti sono pienamente funzionanti e, come nel caso dei modelli nuovi, presentano la garanzia. Uno dei vantaggi più importanti, in ogni caso, è la sostenibilità, in quanto questi prodotti vengono riutilizzati e vengono quindi ad annullarsi i costi di smaltimento riducendo l'impatto sull'ambiente.

Gli svantaggi dei dispositivi ricondizionati

Con un elettrodomestico ricondizionato non abbiamo,ad esempio, la possibilità di scegliere il colore che più ci piace, poiché sul mercato non è presenta un'ampia varierà di scelta. Inoltre, un device rigenerato non è un apparecchio di ultima generazione e quindi non ha le stesse prestazioni degli ultimi modelli. In alcuni casi, poi, trovare dei pezzi di ricambio risulta difficile.