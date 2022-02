Forno a microonde, vantaggi e cibi da non cuocere al suo interno

Il forno a microonde, elettrodomestico che cuoce o scalda gli alimenti grazie all'emissione di onde, è ormai diffuso quasi in ogni casa. Prima di acquistarlo, però, bisogna valutare con attenzione alcune caratteristiche, così da scegliere il modello che più risponde alle nostre esigenze.

Forno a microonde, come funziona

Nel forno a microonde il processo di riscaldamento del cibo avviene attraverso il magnetron, un dispositivo che trasforma le onde elettromagnetiche in radiazioni a bassa energia, le quali si diffondono sul cibo agendo direttamente su molecole di acqua, lipidi e carboidrati messi in movimento proprio dalle radiazioni. In questo modo i tempi di cottura si riducono notevolmente e gli alimenti vengono cotti in maniera omogenea mantenendo intatte le sostanze nutritive.

I tipi di cottura

Nel forno a microonde possiamo scegliere differenti tipi di cottura:

cottura statica : le resistenze sono poste sia nella parte superiore che in quella inferiore;

: le resistenze sono poste sia nella parte superiore che in quella inferiore; cottura ventilata : il calore necessario per la cottura dei cibi è distribuito da una ventola;

: il calore necessario per la cottura dei cibi è distribuito da una ventola; cottura ventilata e microonde : la cottura è rapida in quanto si unisce il sistema della diffusione del calore con la ventola al sistema delle microonde;

: la cottura è rapida in quanto si unisce il sistema della diffusione del calore con la ventola al sistema delle microonde; cottura con grill : il forno è dotato di una resistenza che può raggiungere alte temperature per assicurare un effetto croccante in pochi minuti:

: il forno è dotato di una resistenza che può raggiungere alte temperature per assicurare un effetto croccante in pochi minuti: cottura microonde con grill : alla tecnologia delle microonde viene affiancata quella del grill, in modo che i cibi siano esternamente croccanti con all'interno una cottura uniforme;

: alla tecnologia delle microonde viene affiancata quella del grill, in modo che i cibi siano esternamente croccanti con all'interno una cottura uniforme; cottura a vapore: con questa modalità, ideale per cuocere verdure o pesce a vapore, è sufficiente inserire una ciotola con acqua che evaporerà producendo il vapore necessario alla cottura.

I programmi per piatti deliziosi

Il forno a microonde presenta diversi programmi. Questi i più diffusi:

scongelamento : utile se avete poco tempo, questa funzione può essere impostata manualmente o automaticamente;

: utile se avete poco tempo, questa funzione può essere impostata manualmente o automaticamente; riscaldamento : anche in questo caso il programma è manuale o automatico, riducendo così i tempi di preparazione;

: anche in questo caso il programma è manuale o automatico, riducendo così i tempi di preparazione; crisp : in alcuni modelli viene fornita in dotazione una teglia, che, con l'aiuto di una particolare distribuzione del calore, rende le pietanze più croccanti;

: in alcuni modelli viene fornita in dotazione una teglia, che, con l'aiuto di una particolare distribuzione del calore, rende le pietanze più croccanti; programmi preimpostati: se non siete esperti in cucina, potete optare per il modello fornito di programmi automatici come lievitazione, fermentazione, doratura.

Le funzioni indispensabili

Il forno a microonde è inoltre dotato di alcune funzioni che permettono di utilizzarlo velocemente ed in sicurezza. Per questo, prima di acquistarlo, è consigliabile accertarsi che sia dotato di:

segnali acustici : al temine della cottura viene emesso un segnale di avvertimento;

: al temine della cottura viene emesso un segnale di avvertimento; blocco di sicurezza : importante se in casa ci sono bambini, impedisce ai piccoli di azionare inavvertitamente l'apparecchio;

: importante se in casa ci sono bambini, impedisce ai piccoli di azionare inavvertitamente l'apparecchio; blocco piatto rotante : anche se la rotazione del piatto serve a far cuocere il contenuto uniformemente, questa funzione serve se si utilizzano teglie che occupano tutto lo spazio. In questo caso meglio avere il piatto fermo;

: anche se la rotazione del piatto serve a far cuocere il contenuto uniformemente, questa funzione serve se si utilizzano teglie che occupano tutto lo spazio. In questo caso meglio avere il piatto fermo; pulizia automatica: i forni dotati di questa funzione sfruttano il calore del vapore per poter pulire facilmente il forno.

I cibi da non cuocere nel forno a microonde

Alcuni alimenti non devono essere cotti all'interno del forno a microonde, in quanto potrebbero sviluppare delle reazioni negative. Vediamo quali sono nel dettaglio.

Uova

Le uova riscaldate nel forno a microonde possono diventare tossiche. Le elevate temperature dell'apparecchio, inoltre, potrebbero creare del vapore all'interno dell'uovo, che, invece che favorirne la cottura, potrebbe farlo esplodere.

Anche le uova strapazzate o sotto forma di frittata devono essere tenute lontane dal microonde in quanto, dopo la cottura, assumono all'interno un sapore sgradevole, quasi amaro.

Patate

Le patate, per essere cotte nel forno a microonde, devono essere inserite in un recipiente facendo attenzione ad eliminare la buccia, poiché, se presente, queata potrebbe far scattare lo stesso meccanismo che fa esplodere le uova.

Scaldare le patate già cotte nel microonde, inoltre, è sconsigliato, in quanto potrebbe non eliminare il botulino eventualmente presente.

Pollo

Per evitare di incorrere in intossicazioni, la carne di pollo deve essere molto cotta, quindi cuocerlo nel microonde può essere rischioso. A differenza del metodo tradizionale, con questo elettrodomestico non si eliminano i contaminanti, in quanto le onde arrivano solo a 2 cm di profondità ed il resto viene cotto per induzione, fattore che permette ai batteri di sopravvivere e moltiplicarsi.

Funghi

Le alte temperature del forno a microonde alterano la composizione proteica dei funghi, causando talvolta gonfiore e dolore di stomaco.

Spinaci

Gli spinaci e tutti gli alimenti a foglia verde contengono ioni nitrati che, con le alte temperature del forno a microonde, si trasformano in nitrosamine, sostanze potenzialmente cancerogene.