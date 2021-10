Switch off, i migliori decoder per il digitale terrestre

A partire da mercoledì 20 ottobre scatterà il nuovo swtich off del digitale terrestre, che, entro il 2023, porterà al progressivo cambiamento dello standard di trasmissione della tv digitale da DVB-T a DVB-T2, con la migrazione della codifica Mpeg2 a quella Mpeg4. Sarà quindi necessario avere un televisore in alta definizione HD o, in alternativa, acquistare degli appositi decoder. Vediamo quali sono i migliori disponibili sul mercato.

1. TELE System UP T2 4K

Il decoder di TELE System UP T2 4K, grazie alla presenza della presa Scart e della porta HDMI, è adatto a qualsiasi tv. È inoltre dotato della completa piattaforma Android Tv che consente di aggiungere al proprio televisore le più note piattaforme di streaming, da DAZN a Netflix.

2. Digiquest

Il decoder di Digiquest, denominato DGQ990 HD, è dotato di 2 telecomandi inclusi nella confezione: uno semplificato con tasti grandi e uno standard. Ricordiamo anche la presa USB utile per la riproduzione di file video e audio in vari formati e per la registrazione di canali TV. Scopri di più su Amazon a 39 euro

3. Humax Digimax T2

Passiamo a Humax con il decoder per il digitale terrestre modello Digimax T2. Si tratta di un dispositivo dalle dimensioni compatte, con uscite video HDMI e Scart e riproduzione di file multimediali attraverso la porta USB. Dotato di un telecomando programmabile 2-in-1 per controllare anche il tuo televisore.

4. Tempo tmp4000

Da Tempo arriva il decoder tmp4000, dotato di funzione di videoregistratore su memoria esterna collegata alla porta USB, utile anche per la riproduzione di immagini, video e musica in vari formati. Da ricordare anche la modalità Timeshift e le uscite HDMI e Scart. Scopri di più su Amazon a 29 euro

5. Gt Media V7 Pro

Concludiamo con il decoder Gt Media V7 Pro, che si distingue per il doppio tuner satellitare e terrestre. Compatibile con schede tivùsat e Mediaset Premium, è dotato delle funzioni di registrazione e Timeshift su memoria esterna USB e di WiFi per l'accesso a YouTube.