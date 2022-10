Come nascondere i cavi della tv, le migliori soluzioni

Per dare un aspetto ordinato e curato all'ambiente all'interno della nostra abitazione occorre nascondere i cavi della tv. Farlo è piuttosto semplice, basta munirsi dell'attrezzatura necessaria e di un pizzico di pazienza: vediamo qualche consiglio.

L'occorrente necessario

Per prima cosa è necessario munirsi delle giuste attrezzature. Indispensabili sono:

fascette per il cablaggio : sono dei lacci realizzati in plastica con "un'asola" in cui inserire una delle estremità e legare insieme fili e cavi;

: sono dei lacci realizzati in plastica con "un'asola" in cui inserire una delle estremità e legare insieme fili e cavi; ferma cavi : se la tv è poggiata su un mobile, possiamo acquistare i ferma cavi da parete e ancorare i fili al muro;

: se la tv è poggiata su un mobile, possiamo acquistare i ferma cavi da parete e ancorare i fili al muro; canaline : sono dei tubicini all'interno dei quali devono essere introdotti i cavi e che, una volta inseriti, vanno fissati al muro;

: sono dei tubicini all'interno dei quali devono essere introdotti i cavi e che, una volta inseriti, vanno fissati al muro; guaine nascondi cavi : sono utili se si devono nascondere più cavi e la spina della corrente è posizionata lontana dalla tv;

: sono utili se si devono nascondere più cavi e la spina della corrente è posizionata lontana dalla tv; scatola portacavi: prese, ciabatte o fili vengono inseriti al suo interno dando un aspetto più ordinato all'ambiente.

Come nascondere i fili

Per nascondere i fili, nel caso in cui si utilizzino le fascette per il cablaggio occorre legare in modo ordinato i cavi in più punti fino a realizzare una sorta di cilindro. Se invece il televisore poggia su un mobile, possiamo far passare i fili dietro di questo e, per evitare che creino ingombro, utilizzare i ferma cavi da muro. Per renderli ancor più invisibili nelle zone coperte dal mobile, possiamo metterle in corrispondenza del battiscopa o ai bordi delle pareti.

Se la tv si trova distante dalla presa di corrente, la soluzione migliore è ricorrere alle canaline. Una volta fissate a filo della parete o sul battiscopa con una colla specifica o con dei chiodini, occorre inserire al loro interno i cavi, prestando particolare attenzione in prossimità degli angoli. A questo punto possiamo ricoprirli con il coperchio delle stesse canaline. Per renderle davvero invisibili, possiamo dipingerle con lo stesso colore della parete. Se, infine, i cavi da nascondere sono numerosi, possiamo utilizzare la guaina nascondi cavi. Basta prenderli, disporli in modo ordinato e avvolgerli nella guaina stessa.