Condizionatore, come ripararlo con il fai da te

Con l'arrivo dell'estate diventa indispensabile il condizionatore, dispositivo che permette di trovare un po' di sollievo dalle alte temperature esterne. Questo strumento, in alcuni casi, può tuttavia non funzionare per i motivi più diversi: vediamo come intervenire senza l'aiuto di un esperto.

Se non si accende il display

Se il display non si accende, la prima cosa da fare è verificare che l'apparecchio sia collegato alla corrente. Se così fosse, una delle possibili cause del mal funzionamento è lo spegnimento del pulsante di accensione che potrebbe essere stato inavvertitamente premuto.

Nel caso in cui da entrambi i controlli condizionatore risulti acceso, il guasto potrebbe allora risiedere nel telecomando che non permette di accendere il display. Per verificare che il danno sia localizzato nel telecomando stesso, possiamo accendere il condizionatore manualmente con il pulsante presente sulla parte frontale dell'unità.

Se il condizionatore si accende ma non raffredda

Il condizionatore, spesso, si accende ma non svolge in maniera adeguata il suo compito di raffreddamento. In questo caso il problema risiede probabilmente nei filtri e nella cattiva manutenzione. I filtri, infatti, vanno puliti due volte l'anno e, se sono intasati, non riescono a far passare l'aria. Di solito si trovano nella parte frontale del condizionatore. Una volta smontati, si devono lavare con una spugna e un detergente apposito agendo sempre con la massima delicatezza per evitare di romperli. Quando saranno lavati e asciutti, andranno montati nuovamente sul supporto.

Se la mancata accensione deriva da guasti tecnici

Il mancato funzionamento del condizionatore può dipendere anche da alcuni aspetti tecnici, come: