Spioncino digitale, come funziona e principali vantaggi

Lo spioncino è uno strumento indispensabile all'interno della casa, che consente di controllare chi si trova fuori dalla porta dell'abitazione. Oggi è sempre più diffusa la versione digitale, che sta sostituendo gradualmente quella tradizionale: vediamo quali sono i suoi vantaggi.

Spioncino digitale, le differenze dai modelli classici

Lo spioncino digitale, a differenza di quello classico, è dotato di una telecamera posizionata sul lato esterno e di uno schermo LCD nella parte interna pensato per vedere l'immagine in modo nitido. Questo tipo di dispositivo è ideale per gli anziani e per coloro che hanno problemi di deambulazione, poiché permette di vedere all'esterno anche senza alzarsi.

Come funziona

Lo spioncino digitale può essere montato su ogni tipo di porta e, dall'esterno, ha le stesse fattezze di quello tradizionale. È alimentato con batterie a litio o con la corrente e può essere azionato semplicemente premendo un pulsante.

Le caratteristiche principali

Per svolgere al meglio le sue funzioni, lo spioncino ha bisogno di uno schermo ad alta risoluzione, solitamente da 1,3 megapixel, associato ad uno schermo LCD da 3,5 pollici. Oltre alla risoluzione bisogna poi prendere in considerazione il campo visivo. Il migliore è quello dotato di un angolo di visione in grado di vedere se all'esterno ci sono più persone e avere così il massimo della sicurezza. Quello base deve essere almeno di 110-120 gradi.

I modelli di spioncino digitale

Sul mercato esistono numerosi modelli di spioncino digitale con schermo LCD, tra cui:

spioncino con sensore di movimento : si attiva quando sul pianerottolo transita qualcuno, così da tenere sempre controllo l'esterno. Spesso questo modello è anche dotato anche di visione notturna;

: si attiva quando sul pianerottolo transita qualcuno, così da tenere sempre controllo l'esterno. Spesso questo modello è anche dotato anche di visione notturna; spioncino digitale con registrazione : permette di archiviare nella memoria tutto quello che succede all'esterno e, in alcuni casi, è dotato anche della possibilità di scattare foto, così da verificare l'identità di chiunque si avvicini alla porta in ogni momento della giornata o a distanza di tempo;

: permette di archiviare nella memoria tutto quello che succede all'esterno e, in alcuni casi, è dotato anche della possibilità di scattare foto, così da verificare l'identità di chiunque si avvicini alla porta in ogni momento della giornata o a distanza di tempo; spioncino digitale wifi: collegato alla rete internet, permette di controllare l'appartamento anche quando non si è in casa direttamente dal telefono.

I vantaggi dello spioncino digitale

Lo spioncino digitale riesce a restituire un'immagine nitida e permette di osservare cosa succede all'esterno direttamente sul cellulare grazie al collegamento wifi. Spesso è inoltre dotato di visione notturna, che consente di vedere anche quando le luci sono spente. Possono poi essere presenti microfono, altoparlanti e sensori di movimento: in questo caso il display si accenderà ogni volta che la telecamera percepisce dei movimenti davanti alla porta inviando una notifica direttamente sullo smartphone, così da poter controllare cosa succede davanti casa nel caso in cui non si è nell'appartamento.

Come montare lo spioncino digitale