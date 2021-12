Termostato intelligente, caratteristiche e vantaggi

All'interno delle nostre case sono sempre più diffusi strumenti che permettono di agevolare la gestione dell'abitazione garantendo allo stesso tempo un notevole risparmio energetico. Tra questi particolare fortuna la sta avendo il termostato intelligente, che ci permette di farci trovare calda ogni stanza alla temperatura desiderata.

Cos'è un termostato intelligente

Il termostato intelligente serve a regolare il riscaldamento, decidendo quando accenderlo o spegnerlo anche da remoto. Questo è possibile sia con la modalità wi-fi che attraverso un cavo ethernet. Grazie all'utilizzo di uno smartphone, di un tablet o di un pc possiamo inoltre gestire il riscaldamento anche quando ci troviamo fuori dalla nostra abitazione.

Le funzioni di un termostato intelligente

Un termostato intelligente può essere dotato di più funzioni, tra cui:

geolocalizzatore : consente di tenere sotto controllo il GPS del cellulare e conoscere la nostra posizione. In questo modo è possibile accendere i riscaldamenti quando si sta per tornare a casa, in modo da trovare l'appartamento alla giusta temperatura;

: consente di tenere sotto controllo il GPS del cellulare e conoscere la nostra posizione. In questo modo è possibile accendere i riscaldamenti quando si sta per tornare a casa, in modo da trovare l'appartamento alla giusta temperatura; funzione multistanza : permette di impostare una temperatura diversa nelle diverse stanze;

: permette di impostare una temperatura diversa nelle diverse stanze; programmazione flessibile : si basa sulla possibilità di regolare i riscaldamenti per un determinato periodo di tempo;

: si basa sulla possibilità di regolare i riscaldamenti per un determinato periodo di tempo; modalità vacanza : permette di eliminare gli sprechi, in quanto viene impostata una temperatura molto bassa. A questa è solitamente associata la modalità antigelo, che evita che l'abitazione diventi troppo fredda in vista del rientro;

: permette di eliminare gli sprechi, in quanto viene impostata una temperatura molto bassa. A questa è solitamente associata la modalità antigelo, che evita che l'abitazione diventi troppo fredda in vista del rientro; rilevamento automatico: il termostato riesce a capire se in casa c'è qualcuno e a come regolare meglio la temperatura, tenendo conto anche di fattori esterni come ad esempio umidità e condizioni climatiche.

Termostato intelligente, i vantaggi

Sono diversi i vantaggi che derivano dall'utilizzo di un termostato intelligente, a partire dal risparmio energetico: attraverso questo strumento si può infatti regolare la temperature nelle singole stanze. Attraverso la funzione di geolocalizzazione il termostato saprà inoltre che non siamo nell'appartamento ed invierà quindi una notifica chiedendoci se vogliamo spegnerlo. L'accensione e lo spegnimento da remoto, infine, sono particolarmente vantaggiosi per chi non sta in casa ad orari sempre uguali.