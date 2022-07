Giardino a misura di gatto, i consigli utili: la guida

I gatti amano trascorrere del tempo all'aria aperta, soprattutto durante la bella stagione. Se abbiamo un giardino o un terrazzo, occorre quindi arredarlo a misura di felino, in modo tale che il nostro micio possa godersi dei momenti di completo relax.

Giardino a misura di gatto, i vantaggi

Questi i principali vantaggi di creare un giardino o uno spazio esterno a misura di gatto:

la natura e il nuovo ambiente attirano l'attenzione del gatto, che, di conseguenza, è meno annoiato;

andare alla scoperta di nuovi posti all'interno del giardino lo rende più indipendente;

salti, giochi e divertimento hanno benefici non solo sul suo umore, ma anche sul suo fisico;

se si ha più di un gatto, la possibilità di avere più risorse a disposizione fa sì che gli animali non entrino in conflitto tra loro.

Come organizzare il giardino

Di seguito alcuni suggerimenti per organizzare al meglio il giardino per il nostro gatto.

Fornirgli un nascondiglio sicuro

Ai gatti piace nascondersi. Per questo motivo, in un'area del giardino, possiamo creare un apposito nascondiglio, magari da sistemare vicino alla porta. Il giardino o il terrazzo non devono inoltre essere spogli, in quanto ciò potrebbe far sentire l'animale troppo esposto. Possiamo utilizzare arbusti, fogliame o materiale di riciclo, come ad esempio vecchie scatole di legno, per creare diversi nascondigli.

Posti in alto per rilassarsi e nascondersi

Ai gatti piace stare in alto, in quanto questo gli permette di sentirsi più al sicuro e, allo stesso tempo, gli garantisce un buon punto di osservazione per tenere sotto controllo eventuali pericoli e scappare se si sentono minacciati. Possiamo utilizzare delle mensole sulla staccionata oppure trasferire all'esterno la loro sdraiata preferita.

Un angolo in cui farlo riposare

I gatti sono pigri e amano sonnecchiare. Per farli sentire al sicuro e permettergli di dormire comodamente possiamo destinare un angolo del giardino interamente a loro in cui posizionare la loro cuccia preferita o un cuscino.

Se al nostro gatto piace stare fuori anche quando fa freddo o piove, una soluzione per metterlo al riparo dalle intemperie è una casetta in cui riposarsi ogni volta che ne hanno voglia.

Mai fargli mancare l'acqua

Il gatto, ovviamente, deve bere a sufficienza, soprattutto quando le temperature sono elevate. Dobbiamo quindi fornirgli più fonti d'acqua posizionate in più punti del giardino. Ciò è particolarmente indicato se ci sono più gatti in casa, così da ridurre possibili conflitti.

Una superficie su cui affilare le unghie

Ai gatti piace graffiare le superfici per mantenere i loro artigli in buone condizioni, ma sono spinti a farlo anche per sentirsi più sicuri nel loro ambiente o per segnalare la loro presenza ad altri gatti. Abituati a graffiare sia le superfici verticali che quelle orizzontali, dobbiamo fornire entrambe le opzioni utilizzando un vecchio ceppo d'albero o un tiragraffi.

Scegliere le piante giuste

Le piante del giardino o del terrazzo devono essere scelte con cura, in quanto alcune di queste potrebbero essere pericolose, se ingerite, per la salute dei gatti. In particolare bisogna evitare:

gigli : se mangiati possono causare problemi ai reni;

: se mangiati possono causare problemi ai reni; cicadofite : appartenenti alle spermatofite sono molto simili alle palme e possono causare insufficienza epatica;

: appartenenti alle spermatofite sono molto simili alle palme e possono causare insufficienza epatica; miante a bulbo : causano vomito e diarrea;

: causano vomito e diarrea; narciso: è responsabile di ipotensione e, nei casi più gravi, di convulsioni

Ecco invece le piante consigliate: