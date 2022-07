Basilico: proprietà, benefici e come coltivarlo

Tra le piante aromatiche più amate dell'estate c'è, senza ombra di dubbio, il basilico. Tale pianta può essere coltivata direttamente in casa, in quanto non richiede un impegno particolarmente gravoso: basta infatti fare attenzione ad alcune accortezze per avere una pianta bella e rigogliosa.

Proprietà e benefici del basilico

Il basilico, ottimo per tenere alla larga le zanzare, è caratterizzato da numerose proprietà benefiche. Questa pianta, ad esempio, può essere utilizzata contro le coliche o i disturbi dell'apparato digerente, oltre a rappresentare un valido rimedio naturale contro malattie respiratorie come raffreddore, asma e tosse. Ricco di acqua, proteine e vitamine, il basilico è perfetto anche nel caso in cui si soffra di inappetenza.

Le varietà del basilico

Oltre al basilico più comune, esistono numerose varietà di questa pianta:

basilico lattuga : coltivato nella zona campana, si contraddistingue per le foglie grandi e dall'aroma con sentori di menta;

: coltivato nella zona campana, si contraddistingue per le foglie grandi e dall'aroma con sentori di menta; basilico greco : la pianta, quando cresce, ha una forma arrotondata;

: la pianta, quando cresce, ha una forma arrotondata; basilico thailandese : la pianta, molto aromatica, ha sentori che ricordano quelli della menta e della liquirizia;

: la pianta, molto aromatica, ha sentori che ricordano quelli della menta e della liquirizia; basilico messicano: dal caratteristico colore rosso scuro, ha un profumo fruttato.

Come coltivare il basilico

Il basilico è una pianta che cresce durante tutto l'anno, ma predilige i mesi estivi, quando si presenta maggiormente rigogliosa. Per farlo crescere in maniera adeguata occorre esporlo almeno 6-8 ore al giorno al sole e la terra deve sempre essere umida. Attenzione, però, a non eccedere con l'acqua, in quanto questo gli farebbe perdere tutto il sapore. Le inflorescenze, inoltre, vanno potate in modo da favorire la crescita delle foglie. Il basilico può essere coltivato sia in casa che sul balcone.

Come coltivare il basilico in vaso

Il basilico può crescere in vaso sia all'interno che all'esterno di un'abitazione. Attenzione fondamentale deve essere posta alle condizioni climatiche, in quanto la pianta non resiste a lungo ad una temperatura inferiore ai 10 gradi: per tale motivo, maggio rapppresenta il mese dell'anno più indicato in cui piantarla.

Il terreno deve essere misto, ricco di sostanze nutritive e capace di assicurare un buon ristagno dell'acqua. Il momento giusto per innaffiare la pianta è la mattina presto o, in alternativa, la sera tardi. In caso di giornate particolarmente calde, possiamo ripetere l'operazione due volte al giorno, evitando sempre le ore più calde della giornata.

Se vogliamo posizionare il basilico all'esterno, si consiglia di utilizzare dei vasi in terracotta o plastica. In casa, invece, meglio posizionarlo sul davanzale, così che possa ricevere la luce diretta. Se ciò non è possibile, si può utilizzare la luce a Led diretta e fredda per circa 12 ore al giorno.

Coltivare il basilico all'esterno

All'esterno il basilico deve essere posizionato in una zona in cui la temperatura non vada mai al di sotto dei 15 gradi e non ventosa. Il suolo deve essere sempre bagnato: per questo motivo bisogna innaffiarlo due volte al giorno in estate, mentre è sufficiente una sola volta in inverno.

Le piante di basilico vanno trapiantate a circa 20-30 cm di distanza tra di loro nel periodo dell'anno in cui le temperature notturne non scendono sotto i 15/20 gradi. Inoltre, dopo questo processo, prima di usare le foglie bisogna aspettare che la pianta si riprenda, mentre i fiori possono essere tagliati per favorire la crescita delle foglie.