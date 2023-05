Gazebo da giardino, i modelli tra cui scegliere

Con l'arrivo della bella stagione aumenta la voglia di trascorrere del tempo all'aria aperta. Per chi ha la fortuna di avere un giardino, l'installazione di un gazebo permette di godersi momenti di completo relax insieme ad amici e parenti. Vediamo tra quali modelli è possibile scegliere.

Gazebo in legno

Questo tipo di gazebo è perfetto per chi ha a disposizione degli ampi spazi e per arredare un terrazzo o un giardino. Quelli in legno sono strutture stabili e confortevoli.

Gazebo in ferro battuto e in ferro zincato

Il ferro battuto è un materiale robusto e molto resistente, che permette di avere strutture stabili e leggere allo stesso tempo.

Gazebo in alluminio e in acciaio

Entrambi sono composti da strutture leggere che possono essere facilmente smontate e rimontate.

Gazebo pieghevole

Esistono anche dei modelli pieghevoli, molto apprezzati in quanto leggeri, facili da piazzare e togliere al bisogno, e poco ingombranti.