Estate, come rendere il giardino a misura di bambino: giochi e consigli

L'estate è la stagione preferita dai bambini, che, durante questo periodo dell'anno, hanno la possibilità di trascorrere molto tempo all'aria aperta per divertirsi insieme ai loro amici. Se all'interno della propria casa si ha a disposizione uno spazio all'aperto, come un giardino o un terrazzo, possiamo allestirlo in modo da far trascorrere loro delle settimane indimenticabili. Vediamo qualche consiglio.

La casetta di legno

La casetta di legno è uno dei desideri più diffusi tra i bambini. Qui, infatti, possono trascorrere del tempo in compagnia degli amici o gustarsi una merenda insieme agli adulti. Se non si dispone di sufficiente spazio per costruirla, possiamo allestire una tenda da campeggio, facile da montare e smontare.

Una piccola spiaggia in giardino

Realizzata in legno o in plastica, possiamo mettere in giardino o in terrazzo (in una posizione luminosa e asciutta, in modo da evitare che si creino muschi e funghi a causa dell'umidità) una vasca di sabbia. Ciò permetterà di far sentire i bambini come in spiaggia, costruendo castelli, piste per biglie e tunnel.

Altalene e scivoli

Giochi amatissimi dai bambini sono le altalene e gli scivoli, due must senza tempo. Fondamentale è scegliere modelli stabili, sicuri e adatti all'età dei bambini e guardarli giocare liberamente in compagnia dei loro amici. Se non si ha spazio a sufficienza, possiamo sostituirli con l'amaca.

Per affrontare il caldo estivo

In estate, con le temperature che si fanno elevate, non esiste niente di meglio di una piscina gonfiabile da posizionare in giardino per trovare un po' di refrigerio dall'afa.

Assecondare la creatività dei bambini

I bambini sono creativi, amano inventare storie e avventure e per assecondare questa loro tendenza è bene creare all'interno del terrazzo o del giardino un'area interamente dedicata a loro. Se non si ha molto spazio è sufficiente prendere un tavolino, delle sedie a misura di bambino e tanti fogli e colori per permettergli di disegnare e colorare tutto quello che vogliono. Se invece l'esterno lo consente, si può aggiungere una lavagna su cui potranno scrivere, disegnare, cancellare e iniziare daccapo tutte le volte che vorranno.

L'orto

Nel giardino possiamo allestire un piccolo orto, che insegnerà ai bambini a prendersi cura di fiori e piante giorno dopo giorno. Un modo per divertirsi imparando, allo stesso tempo, ad assumersi piccole responsabilità.

Un cinema direttamente in giardino

In giardino, infine, possiamo allestire un piccolo cinema all'aperto: basta munirsi di un telo, un proiettore, scegliere il film o il cartone animato da vedere e la serata sarà di sicuro indimenticabile.