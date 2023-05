Giardino, come avere un prato verde in primavera

Con la bella stagione che sta pian piano entrando nel vivo, aumenta il desiderio di trascorrere un po' di tempo all'aria aperta. Fortunati, in questo caso, sono coloro che hanno un giardino: vediamo come rendere il prato perfetto con alcuni consigli.

Come tagliare l'erba

Per avere un giardino perfetto, lo sfalcio sarebbe dovuto iniziare già da marzo. Bisogna lasciare il taglio ad un'altezza che si aggira sui 4 cm e, durante i mesi più freschi, bisogna ripetere l'operazione ogni 10 giorni: in questo modo si libera il prato dall'erba secca o ingiallita e si aiuta la ripresa vegetativa. Con l'arrivo dei mesi più caldi bisogna invece intensificare lo sfalcio e l'intervallo di tempo si aggira sui 6-7 giorni: l'altezza di taglio, in questo periodo, può arrivare fino a 3,5 cm. Il consiglio è di usare il tosaerba durante le ore più calde e soprattutto quando il tappeto è completamente asciutto: ierreno umido o da poco innaffiato potrebbe infatti essere soggetto ad avvallamenti.

La concimazione

La concimazione serve ad aiutare l'erba a crescere e ad avere il caratteristico colore brillante. Da effettuare ogni due settimane e dopo aver tagliato l'erba, meglio utilizzare il concime a lento rilascio, perfetto per evitare la formazione del muschio.

L'irrigazione

Fondamentale irrigare il prato una volta a settimana. L'intensità dell'acqua deve essere stabilita in base alle precipitazioni e al periodo. Meglio bagnarlo la mattina presto o la sera, per evitare che il caldo faccia evaporare l'acqua e rendere vana l'irrigazione.