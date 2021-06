Illuminazione giardino, quali lampade scegliere per creare la giusta atmosfera

Il giardino è il luogo ideale in cui trascorrere le serate estive in completo relax, sia da soli che in compagnia di amici e parenti. Per poterlo sfruttare al meglio occorre dotarlo di un adeguato sistema di illuminazione, capace di creare la giusta atmosfera e, al tempo stesso, di rendere l'ambiente sicuro.

Giardino, come organizzare l'illuminazione

Per prima cosa occorre valutare quali sono le zone del giardino che hanno un maggior bisogno di illuminazione. Queste, solitamente, sono quelle dell'ingresso di casa e quelle più frequentate per il relax o il gioco dei bambini.

Bisogna poi valutare come posizionare le lampade. La soluzione migliore è quella di illuminare dall'alto verso il basso, così da limitare la dispersione della luce ed il consumo di energia.

Quale luce scegliere

Una volta scelta la posizione e le zone da illuminare, bisogna capire quale tipo di luce scegliere tra quella calda e quella fredda. La prima è perfetta per creare un'atmosfera rilassante e accogliente, mentre la seconda è ideale per garantire la sicurezza aumentando inoltre la visibilità.

Illuminazione giardino, quali lampade utilizzare

In commercio esistono numerosi tipi di lampade. Vediamo i principali.

Lampade da esterno a parete

Piccole e poco invasive, sono perfette all'interno di un giardino o un terrazzo di piccole dimensioni. Queste sono inoltre robuste resistendo agli agenti atmosferici.

Lampade da esterno moderne

Caratterizzate da linee squadrate e decise, queste lampade riescono ad illuminare alla perfezione e a regalare carattere ad ogni ambiente.

Lampade con sensori di movimento

Quando si sceglie la lampada o il lampione si deve tenere conto anche dei costi. Per avere un risparmio in bolletta si può optare per quelle con sensore di movimento, che si accendono solo al passaggio delle persone riducendo così notevolmente il dispendio d'energia.

Lampade a led

Pratiche ed ecologiche, sono la scelta ideale per chi deve illuminare una zona del giardino diverse ore di seguito. Per essere efficienti devono resistere all'umidità, agli agenti atmosferici e devono essere realizzate con materiali anticorrosione.

Lampade a energia solare

Per chi non ha un impianto elettrico esterno, ma non vuole rinunciare all'illuminazione del giardino, la soluzione migliore è la lampada a energia solare, che può essere collocata in punti diversi a seconda delle esigenze.

Lampade con cellule fotovoltaiche

Le lampade dotate di cellule fotovoltaiche si attivano da sole quando inizia ad imbrunire e si spengono alle prime luci dell'alba, riducendo così al minimo gli sprechi.