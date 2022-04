Home staging, la tecnica per facilitare la vendita e la locazione di un immobile

Vendere o affittare un immobile è un'operazione complessa, che richiede spesso molto tempo. Per far risaltare le caratteristiche dell'appartamento si può utilizzare l'Home staging, tecnica nata in America negli anni '80 e sempre più amata dagli esperti di marketing, in quanto riesce a valorizzare gli immobili rendendo più rapide le vendite o le locazioni.

L'espressione "home staging", letteralmente, significa "mettere in scena la casa": tale tecnica permette infatti di far rendere al massimo il potenziale di ogni stanza, aumentando il desiderio del potenziale acquirente di vivere in quell'abitazione.

Le regole dell'Home staging

Le foto svolgono un ruolo essenziale, in quanto spesso, prima di fissare un appuntamento, si cerca casa su internet. L'appartamento, per suscitare interesse, deve quindi avere alcune specifiche caratteristiche.

Eliminare l'eccesso

Il decluttering è una tendenza ormai sempre più impiegata quando si ha bisogno di rinnovare l'aspetto del proprio appartamento. Attraverso questa operazione si riduce e si elimina quanto non è più funzionale, come ad esempio mobili rotti o oggetti personali: i ricordi o i soprammobili, se messi in bella vista, non portano l'acquirente ad immaginare la sua vita all'interno della casa, in quanto il passato del proprietario risulta ingombrante.

Procedere con la manutenzione

Prima di mettere in vendita o in affitto una casa, è poi necessario procedere con i lavori di manutenzione, a partire dai piccoli problemi come possono essere una maniglia difettosa o una tapparella rotta. Bisogna poi rinfrescare l'ambiente tinteggiando le pareti: questo, oltre a dare un senso di pulizia, agevolerà l'illuminazione dell'appartamento, così da dare risalto ad ogni angolo, anche quello meno illuminato.

Dare un nuovo look alla casa

Dopo aver imbiancato ed eliminato la patina di vissuto dei muri, un altro modo per valorizzare l'appartamento è quello di riarredare, eliminando mobili troppo grandi o vecchi che possono far sembrare la stanza più piccola. In alcuni casi, poi, basta semplicemente rivedere la disposizione degli arredi che potranno dare un senso di spazialità se collocati nel modo corretto.

Un Home Staging diverso a seconda della casa

L'obiettivo dell'Home staging è riuscire a vendere o affittare casa al miglior prezzo e in poco tempo. Bisogna però agire in modo diverso a seconda delle situazioni: