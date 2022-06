Gazebo in legno, come costruirlo: la guida

Se si ha la fortuna di avere un pezzo di giardino all'esterno della propria abitazione, possiamo pensare di installare al suo interno un gazebo. Questo può essere realizzato in vari materiali, fra cui il legno, soluzione ideale per un ambiente elegante e raffinato. Se siete amanti del fai da te, potete costruirlo direttamente con le vostre mani: vediamo come.

Il progetto

Prima di iniziare con i lavori occorre stilare il progetto di costruzione, stabilendo forma e dimensioni del gazebo. Questo vi permetterà di calcolare le spese fissando un tetto massimo da non sforare.

Preparare il terreno

Dopo aver dato vita al progetto è necessario preparare il terreno sul quale verrà poi costruito il gazebo. La superficie dovrà essere pianeggiante e compatta per dare stabilità alla struttura.

Gettare le fondamenta e realizzare il pavimento

A questo punto si può procedere con la costruzione vera e propria del gazebo, partendo, ovviamente, dalle fondamenta. Per prima cosa occorre scavare quattro o più buche, a seconda della forma della struttura, che siano equidistanti: queste serviranno per inserire i pali di legno su cui reggerà l'intera struttura. All'interno degli alloggiamenti vanno inseriti dei pozzetti in cemento vibrato che dovranno essere centrati e livellati. A questo punto bisogna posizionare i pali e versare all'interno delle buche il calcestruzzo.

Dopo aver fatto riposare il cemento per almeno una notte, dovete montare il pavimento. In commercio ci sono kit già pronti o listelli di legno già tagliati a misura pensati per rendere il lavoro più semplice. I metodi per costruire i pavimenti sono diversi: il più utilizzato è quello a incastro, con il quale le assi devono essere appunto incastrate tra di loro e, per renderle più resistenti, potete aggiungere del mastice. In alternativa vanno bene anche le viti che ancorano le assi al terreno: l'importante è che riesca a resistere al tempo e all'usura.

Montare le staccionate

Bisogna quindi passare alle staccionate. Se siete abili con la lavorazione del legno potete realizzarle da soli, altrimenti si può optare per quelle prefabbricate di forme e dimensioni differenti. Le staccionate, di solito, vengono fissate ai pali della struttura e al pavimento attraverso fasce di metallo o cerniere. Si dovranno montare tre cerniere (una in basso, una in alto e una al centro) sui pali, mentre quattro (due per ogni lato) sul pavimento.

Montare il tetto

Montare il tetto non è operazione semplice e si consiglia quindi di ricorrere a quello prefabbricato. Per prima cosa bisogna montare i montanti, che possono essere curvi e coprire tutto il diametro del tetto, oppure semplicemente dei pali, da fissare sullo scheletro del gazebo e poi tutti insieme al centro della struttura. In entrambi i casi per fermarli dovete utilizzare fasce e cerniere.

Una volta che i pali saranno stati montati e bloccati sia sulla struttura che al centro, dovete applicare una guaina leggera e i pannelli del rivestimento. Questi potranno essere sistemati sovrapposti (in parte) l'uno all'altro e fermati con delle apposite viti.

Arredare il gazebo

Una volta che la struttura è pronta, non resta che arredare il gazebo con divanetti, sedie, tavoli e cuscini per trascorrere momenti di completo relax al suo interno. Se volete dargli un tocco in più, potete completarlo con fiori freschi e lucine a batteria così da utilizzarlo anche di sera e avere un'atmosfera raccolta.