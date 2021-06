Rinnovare la pavimentazione del terrazzo: materiali, tecniche e consigli

Gli interventi da eseguire per mantenere il terrazzo confortevole e sicuro

Chi ha la fortuna di avere un terrazzo può sfruttarlo durante la bella stagione per trascorrere qualche momento di puro relax all'aria aperta. Se sufficientemente ampio, può accogliere anche alcuni ospiti, con i quali condividere qualche ora di spensieratezza.

Il terrazzo, tuttavia, deve essere sottoposto ad una periodica manutenzione per conservare un aspetto confortevole e rispettare tutti gli standard di sicurezza. Fondamentale è la cura della pavimentazione, che deve essere resistente e durare nel tempo senza danneggiarsi.

I materiali

Quando si decide di rinnovare la pavimentazione del terrazzo possiamo scegliere tra un'ampia gamma di materiali:

pietra naturale : perfetta per dare uno stile rustico al terrazzo, si sposa alla perfezione con gli arredi in legno. Esistono vari formati e soluzioni come l'ardesia, l'arenaria e la pietra calcarea;

: perfetta per dare uno stile rustico al terrazzo, si sposa alla perfezione con gli arredi in legno. Esistono vari formati e soluzioni come l'ardesia, l'arenaria e la pietra calcarea; legno : questo materiale trasmette eleganza all'ambiente, ma è maggiormente delicato richiedendo una manutenzione costante;

: questo materiale trasmette eleganza all'ambiente, ma è maggiormente delicato richiedendo una manutenzione costante; calcestruzzo : indicato soprattutto in caso di arredi moderni, è resistente e ha un costo non eccessivo;

: indicato soprattutto in caso di arredi moderni, è resistente e ha un costo non eccessivo; ceramica : caratterizzato spesso da disegni che trasmettono personalità a tutto l'ambiente, è resistente e durevole. Sopporta inoltre bene l'umidità e può essere pulito rapidamente;

: caratterizzato spesso da disegni che trasmettono personalità a tutto l'ambiente, è resistente e durevole. Sopporta inoltre bene l'umidità e può essere pulito rapidamente; cotto: modellato in blocchi nel classico marrone o beige, è un materiale rustico che riesce a dare una sensazione di calore. A differenza della ceramica, è però difficile da pulire.

Come rinnovare il pavimento del balcone

Ristrutturare il pavimento dei terrazzi è fondamentale anche, e soprattutto, per questioni di sicurezza. Per questo motivo occorre intervenire non appena si notano i primi segni di degrado.

Per sostituire e impermeabilizzare il pavimento ci sono varie fasi: