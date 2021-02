Ristrutturazione casa: le soluzioni per migliorare l'efficienza energetica

I lavori di ristrutturazione della casa possono rappresentare l'occasione ideale per migliorare l'efficienza energetica dell'abitazione, così da risparmiare sui costi delle bollette. Vediamo alcuni consigli utili.

Installare nuovi infissi

Gli infissi vecchi devono essere sostituiti da quelli in pvc a risparmio energetico con vetri doppi, così da isolare termicamente l'appartamento riducendo l'utilizzo del riscaldamento.

Classe energetica degli elettrodomestici

Nella scelta degli elettrodomestici è consigliabile optare per quelli appartenenti alla classe A++ o A+++: malgrado presentino un costo maggiore, permetteranno infatti poi di avere spese ridotte in bolletta.

Illuminazione

Favorire l'ingresso della luce naturale attraverso l'installazione di finestre nuove permette di utilizzare meno l'illuminazione naturale, con conseguenti benefici sul costo della bolletta. È inoltre consigliabile sostituire le lampadine a incandescenza con quelle di nuova generazione, in grado di risparmiare fino all'80% in più e con una durata più lunga.

Realizzare l'involucro edilizio

L'involucro edilizio è una struttura architettonica che separa l'interno della casa dall'esterno. L'isolamento a cappotto si realizza con pannelli isolanti per esterno o quelli termoisolanti per interno pensati per separare la casa dagli altri immobili condominiali confinanti. L'involucro è in grado di proteggere dalle infiltrazioni e migliorare l'efficienza energetica.

Nel caso in cui si abbia a disposizione un budget ridotto, si può optare per intonaci termoisolanti che proteggono casa da rumori e freddo. Pratici e veloci da applicare, riducono i costi delle bollette.

Pannelli fotovoltaici

I pannelli fotovoltaici sfruttano l'energia naturalmente prodotta dal sole per produrre energia elettrica. I pannelli composti da celle fotovoltaiche, in genere, vengono installati sui tetti delle case per poter essere raggiunti più facilmente dai raggi solari in tutte le ore del giorno.