Ecobonus 110% infissi: come usufruire delle detrazioni fiscali

Il Superbonus è previsto per due tipologie di interventi: quelli "trainanti" e quelli "trainati". Vediamo cosa comprendono

Il Super Ecobonus, prorogato fino al 30 giugno 2022, permette di effettuare alcuni tipi di interventi su infissi e serramenti ottenendo delle detrazioni fiscali fino al 110%. Per poter usufruire delle agevolazioni gli interventi devono riguardare la sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti: non devono quindi essere una nuova installazione. Sono esclusi dalle detrazioni fiscali anche gli interventi di modifica dimensionale degli infissi e lo spostamento delle aperture, così come la realizzazione di nuovi vani di porta (esclusi i casi di demolizione e ricostruzione).

Gli interventi trainanti e trainati

Il Superbonus si applica alle spese sostenute per due tipologie di interventi: quelli "trainanti" e quelli "trainati". La normativa prevede infatti che alcuni interventi (interventi trainanti) possano accedere al superbonus direttamente verificando i requisiti, mentre altri (interventi trainati) possano accedervi solo se realizzati in congiunta ai primi.

Gli interventi trainanti che accedono direttamente alla detrazione sono:

isolamento termico degli involucri edilizi, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio;

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;

interventi antisismici.

Tra gli interventi trainati rientrano invece:

interventi di efficientamento energetico che rientrano nell'Ecobonus;

installazione di infrastrutture per ricarica di veicoli elettrici;

installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica;

installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Tra gli interventi trainati di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 rientra anche la sostituzione di serramenti e infissi che deve rispettare (essendo "trainata") gli stessi requisiti previsti dalla norma che ha previsto l'ecobonus.

Ecobonus, come richiedere le detrazioni fiscali

Per poter usufruire delle detrazioni fiscali bisogna trasmettere all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) una copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica e una scheda contenente tutti gli interventi effettuati. Il tutto deve essere presentato online entro 90 giorni dalla fine dei lavori.